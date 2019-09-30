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1 жовтня • оновлено в 05:44
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Долар рекордно подешевшав: у Нацбанку назвали причини зміцнення гривні

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Курс гривні щодо американського долара встановив новий рекорд, оскільки на зміцнення української валюти в 2019 році вплинуло одразу декілька чинників.

Про те, чому цього року не спостерігається сезонних коливань на валютному ринку, в ефірі ObozTV розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман.

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Перша причина зміцнення гривні, за його словами, полягає у великих обсягах покупки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) іноземними інвесторами.

"Якщо на початку року портфель ОВДП нерезидентів становив 6 млрд грн, то сьогодні – майже 90 млрд грн", – зазначив він.

При цьому Фурман висловив упевненість, що, всупереч прогнозам деяких експертів, найближчим часом не буде масового погашення ОВДП і виведення коштів з України.

"Переважна більшість нерезидентів купують ОВДП на термін 3-5 років. Тобто це довгостроковий період. ...Якщо у нерезидентів короткострокові облігації і йде погашення, то в основному вони купують нові ОВДП. І гроші залишаються в державі", – пояснив він.

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Фурман наголосив, що ОВДП – не єдиний чинник, який вплинув на зростання курсу гривні.

Серед інших важливих моментів він назвав:

  • гарний урожай українських аграріїв, який іде на експорт, а також стабільно високі ціни на українську сировину;

  • зниження цін на газ і нафту – Фурман нагадав, що нафта з початку року подешевшала на 30%;

  • значні перекази грошей в Україну від заробітчан (за різними оцінками, загальна сума минулого року становила від 12 до 14 млрд доларів);

  • зниження обсягу виведення дивідендів за кордон.

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"Нацбанк сьогодні проводить політику плаваючого обмінного курсу. Її суть проста – курс визначається ринком. Так, НБУ може згладжувати коливання гривні. Але він не буде і не збирається впливати на тренд", – запевнив член ради НБУ.

Фурман уточнив, що зараз гривня зміцнюється і Нацбанк викуповує долар із ринку для поповнення золотовалютних резервів. За його даними, з початку року було викуплено вже 3 млрд 200 млн доларів.

"Якщо тренд зміниться – гривня почне слабшати – частину доларів із золотовалютних резервів НБУ продаватиме. Але ніхто не буде спалювати всі золотовалютні резерви, як це було раніше", – додав він.

Зокрема, нагадав експерт, з 2011 по 2013 рік під час проведення політики фіксованого курсу Національний банк "спалив" близько 20 млрд доларів на підтримку курсу української гривні.

Курс долара в Україні продовжує падати

Курс долара в Україні продовжує падати

theqtimes.com

Як писав OBOZREVATEL, українська гривня в 2019 році посіла друге місце в світі за темпами зміцнення валюти.

Станом на 30 вересня Нацбанк встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,08 грн/$. Таким чином, долар пробив новий мінімум і відкотився до рівня 2016-го року.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня у будні о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Курс валют Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Василь Фурман
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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