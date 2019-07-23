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Долар пробив нову позначку: скільки коштує у банках України

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В Україні курс долара у вівторок, 23 липня, опустився на 7 копійок.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 25,95 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках знизився на 19 копійок і становить 29,13 грн/€.

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Що буде з доларом в Україні: опубліковано прогноз до кінця 2019 року

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,64 грн/$.

Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 17 копійок.

Курс гривні щодо євро НБУ встановив на рівні 28,75 грн/€.

Так, за день європейська валюта подешевшала на 23 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро щодо гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

За прогнозами аналітиків, курс гривні у липні коливатиметься в діапазоні 26-27,35 грн/$. Позначка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту підвищуватиметься.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют НБУ долар євро гривня
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