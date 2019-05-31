Долар під загрозою: у світі ополчилися на американську валюту

Санкційна політика США відбила бажання користуватися доларом у багатьох країн. При цьому над альтернативними способами торгівлі в обхід американської валюти задумалися не тільки противники Вашингтона, але і його союзники.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає ИноTV. Відзначається, що Європа й Індія налагоджують свої власні фінансові канали для угод з Іраном. До того ж Китай із Росією намагаються вирватися з-під контролю США.

За даними видання, союзники і противники США намагаються перешкодити Вашингтону контролювати міжнародну торгівлю і створюють системи, в яких не використовується американська валюта.

Відзначається, що каталізатором для таких спроб послужило рішення глави Білого дому Дональда Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном і відновити щодо нього санкції. Великобританія, Німеччина і Франція не підтримали ці штрафні заходи, що містять також заборону на доларові транзакції з іранськими банками.

Видання наголошує, що Китай і Росія вже давно укладають торговельні угоди в юанях і рублях, а не в американській валюті.

"Світова торгівля йде в доларах, і це дозволяє США стежити за будь-якою продукцією, яку будь-хто куди-небудь імпортує або експортує. Такий стан справ довгий час не влаштовував супротивників Америки, роблячи їх вразливими до торгових санкцій США. І з новими системами долар продовжить домінувати в міжнародній торгівлі, але вони скоротять можливості Вашингтона нав'язувати свою політику і використовувати штрафні заходи. Також злочинцям і терористам стане простіше здійснювати грошові перекази, які США не зможуть відстежити", – йдеться в матеріалі.

Ехо Москви

При цьому найбільшу загрозу для США представляють ті зусилля, яких у цьому напрямку докладає Європа, наголошує видання.

Але Китай діє більш масштабно – Пекін укладає угоди в юанях із такими країнами, як Туреччина і Пакистан. У минулому році Китай і Нігерія підписали угоду про валютний своп, яка знизить необхідність у доларах у двосторонній торгівлі. У 2013 році в стосунках Китаю і Росії на торговельні операції в національних валютах приходилося тільки 7%. У 2017-му цей показник збільшився до 18%.

"Зусилля Китаю зі створення платіжної системи, що не використовує долари, – це серйозна загроза для США, адже Пекін має другу за розміром економіку у світі і відіграє величезну роль у міжнародній торгівлі. Китайська система CIPS, яку запустили у 2015 році, управляється Народним банком Китаю і поки що використовує SWIFT. Але багато експертів вважають, що з часом вона зможе обходитися і без неї", – підсумовується в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мільярдер та інвестор Рей Даліо попередив, що курс долара впаде на 30% через величезний дефіцит у США.

Таку думку поділяє ціла низка експертів: аналітики JPMorgan Chase, AG Bisset Associates LLC та інші. І якщо раніше такі прогнози грунтувалися на суб'єктивних оцінках окремих учасників ринку, то зараз проблеми виявилися настільки очевидними, що їх визнав навіть президент США Дональд Трамп.

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