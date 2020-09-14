Долар наблизився до психологічної позначки: курс валют в Україні

Офіційний курс долара в понеділок, 14 вересня, виріс на 7 копійок і встановився на рівні 27,90 грн, а вартість євро підскочила – до 33,06 грн (+10 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 14 вересня

1 долар США – 27,9 грн

1 євро – 33,06 грн

Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,8 грн/$

Продаж – 28,05 грн/$

Євро:

Купівля – 32,65 грн/€

Продаж – 33,2 грн/€

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,85 грн/$

Продаж – 28,0 грн/$

Євро:

Купівля – 32,8 грн/€

Продаж – 33,0 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,93 грн/$

Продаж – 27,97 грн/$

Євро:

Купівля – 32,93 грн/€

Продаж – 33,0 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара найближчим часом переступить психологічну позначку в 28 грн. У ситуацію може втрутитися Національний банк, в його силах як уповільнити, так і прискорити девальвацію.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал