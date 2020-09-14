Долар наблизився до психологічної позначки: курс валют в Україні

Офіційний курс долара в понеділок, 14 вересня, виріс на 7 копійок і встановився на рівні 27,90 грн, а вартість євро підскочила – до 33,06 грн (+10 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 14 вересня
1 долар США – 27,9 грн
1 євро – 33,06 грн
Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,8 грн/$
Продаж – 28,05 грн/$
Євро:
Купівля – 32,65 грн/€
Продаж – 33,2 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,85 грн/$
Продаж – 28,0 грн/$
Євро:
Купівля – 32,8 грн/€
Продаж – 33,0 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,93 грн/$
Продаж – 27,97 грн/$
Євро:
Купівля – 32,93 грн/€
Продаж – 33,0 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара найближчим часом переступить психологічну позначку в 28 грн. У ситуацію може втрутитися Національний банк, в його силах як уповільнити, так і прискорити девальвацію.
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