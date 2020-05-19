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19 травня • оновлено в 10:10
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Долар іде на рекорд: з'явився новий курс валют в Україні

  • Долар наблизився до рекордно низької позначки за весь період карантину

  • Офіційний курс гривні зростає вже майже два тижні

  • З'явився графік курсових коливань української національної валюти

12.1т
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Нацбанк встановив офіційний курс долара на 19 травня на позначці 26,57 грн/$. Курс долара знижується вже більш як тиждень. Американська валюта впала на 4 копійки за добу. Отже, долар рекордно дешевшає щодо гривні та пробиває мінімальні позначки за карантин.

Євро водночас закріпилося на позначці 28,79 грн, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Така інформація опублікована на офіційному сайті НБУ.

Курс валют НБУ на 19 травня

  • 100 доларів США – 2657 грн (-6 коп.)

  • 100 євро – 2876 грн (-2 коп.)

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скриншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скриншот

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 26,45 грн/$

  • Продаж – 26,67 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,5 грн/€

  • Продаж – 28,9 грн/€

Курс євро в банках

Курс євро в банках

Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,58 грн/$

  • Продаж – 26,64 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 29,0 грн/€

  • Продаж – 29,06 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 26,62 грн/$

  • Продаж – 26,68 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку

Скриншот

Євро:

  • Купівля – 28,60 грн/€

  • Продаж – 28,67 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в Україні 18 травня становив 26,63 грн за долар. Євро водночас закріпилося на позначці 28,76 грн.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня курс валют
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