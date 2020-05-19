Долар іде на рекорд: з'явився новий курс валют в Україні

Офіційний курс гривні зростає вже майже два тижні

Долар наблизився до рекордно низької позначки за весь період карантину

Нацбанк встановив офіційний курс долара на 19 травня на позначці 26,57 грн/$. Курс долара знижується вже більш як тиждень. Американська валюта впала на 4 копійки за добу. Отже, долар рекордно дешевшає щодо гривні та пробиває мінімальні позначки за карантин.

Євро водночас закріпилося на позначці 28,79 грн, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня.

Така інформація опублікована на офіційному сайті НБУ.

Курс валют НБУ на 19 травня

100 доларів США – 2657 грн (-6 коп.)

100 євро – 2876 грн (-2 коп.)

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс долара НБУ Скриншот

Курс євро НБУ Скриншот

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,45 грн/$

Продаж – 26,67 грн/$

Курс долара в банках Скриншот

Євро:

Купівля – 28,5 грн/€

Продаж – 28,9 грн/€

Курс євро в банках Скриншот

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,58 грн/$

Продаж – 26,64 грн/$

Курс долара в обмінниках Скриншот

Євро:

Купівля – 29,0 грн/€

Продаж – 29,06 грн/€

Курс євро в обмінниках Скриншот

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,62 грн/$

Продаж – 26,68 грн/$

Курс долара на чорному ринку Скриншот

Євро:

Купівля – 28,60 грн/€

Продаж – 28,67 грн/€

Курс євро на чорному ринку Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в Україні 18 травня становив 26,63 грн за долар. Євро водночас закріпилося на позначці 28,76 грн.

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