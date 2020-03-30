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30 березня • оновлено в 10:01
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Долар і євро в Україні подорожчали: скільки коштують в банках і на чорному ринку

3.6т
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В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 30 березня склав 28,18 грн/$. Він підвищився на 5 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 4 копійки – до 30,9 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку.

Курс НБУ на 26 березня

100 доларів США – 2818 грн

100 євро – 3090 грн

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скріншот

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скріншот

Довідка: курс долара почав рости пару тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках курс виріс в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,5 грн/$, а купують по 28,0 грн/$.

Європейську валюту продають по 31,45 грн/€, а купують по 30,5 грн/€.

Курс в банках

Курс в банках

Скріншот

Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався пдисбаланс, що згодом має бути виправлений.

Курс на міжбанку

Долар продають за 28,12 грн, а купують за 28,06 грн.

Євро ж у продажу коштує 30,94 грн, а в покупці – 30,88 грн.

Курс на міжбанку

Курс на міжбанку

Скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 28,29 грн

Продаж – 28,45 грн

Долар на чорному ринку

Долар на чорному ринку

Скріншот

Євро

Купівля – 30,8 грн

Продаж – 31,14 грн

Євро на чорному ринку

Євро на чорному ринку

Скріншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 28,2 грн

Продаж – 28,48 грн

Долар в обмінниках

Долар в обмінниках

Скріншот

Євро

Купівля – 30,5 грн

Продаж – 31,4 грн

Євро в обмінниках

Євро в обмінниках

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 27 березня склав 28,13 грн/$. Він підвищився на 18 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 60 копійок – до 30,86 грн.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн;

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна Київ
Теги
курс валют долар євро гривня
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