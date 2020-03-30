Долар і євро в Україні подорожчали: скільки коштують в банках і на чорному ринку

В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 30 березня склав 28,18 грн/$. Він підвищився на 5 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 4 копійки – до 30,9 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку.
Курс НБУ на 26 березня
100 доларів США – 2818 грн
100 євро – 3090 грн
Курс євро НБУ
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Курс долара НБУ
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Довідка: курс долара почав рости пару тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.
Курс долара в банках
При цьому в банках курс виріс в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,5 грн/$, а купують по 28,0 грн/$.
Європейську валюту продають по 31,45 грн/€, а купують по 30,5 грн/€.
Курс в банках
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Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався пдисбаланс, що згодом має бути виправлений.
Курс на міжбанку
Долар продають за 28,12 грн, а купують за 28,06 грн.
Євро ж у продажу коштує 30,94 грн, а в покупці – 30,88 грн.
Курс на міжбанку
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Курс на чорному ринку
Долар
Купівля – 28,29 грн
Продаж – 28,45 грн
Долар на чорному ринку
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Євро
Купівля – 30,8 грн
Продаж – 31,14 грн
Євро на чорному ринку
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Курс в обмінниках
Долар
Купівля – 28,2 грн
Продаж – 28,48 грн
Долар в обмінниках
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Євро
Купівля – 30,5 грн
Продаж – 31,4 грн
Євро в обмінниках
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 27 березня склав 28,13 грн/$. Він підвищився на 18 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 60 копійок – до 30,86 грн.
29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн;
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