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''Добре наваряться'': у мережі висміяли колосальні витрати на пошук прісної води в Криму

3.2тЧитати матеріал російською

У мережі висміяли намір російського уряду витратити 19 млрд рублів (8,2 млрд гривень) на пошук прісної води в окупованому Криму.

"Може, давайте просто їх поділимо?" - пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"Хтось добре навариться. Упевнений, що у цього "хтось" уже є схема і результати буріння, і він уже знає результат", - зазначив neUkrop.

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"Цікаво те, що шукати будуть не до тих пір, поки знайдуть, а до тих пір, поки не закінчаться 19 мільярдів", - заявив Сергій Кабанов.

"Їх уже давно поділили", - підсумував WWW.

''Добре наваряться'': у мережі висміяли колосальні витрати на пошук прісної води в Криму
''Добре наваряться'': у мережі висміяли колосальні витрати на пошук прісної води в Криму
''Добре наваряться'': у мережі висміяли колосальні витрати на пошук прісної води в Криму
''Добре наваряться'': у мережі висміяли колосальні витрати на пошук прісної води в Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розповіли про значні проблеми Криму.

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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Читая укрогвноСМИ можн увидеть как рагули высмеивали:,энергомост,строительство ТЭС, строительство Керченского моста, сам Керченский мост
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Самое интересное, что Россия потратит деньги и решит проблему с водой, а злобные и ущербные шароварники останутся со своим каналом как собака на сене. Чисто по-хохлятски: не сьедим, так понадкусываем.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Чугункин Клим,реки Сибири перенаправят в Крым?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Селюков душит жаба и зависть.Ничего нового.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Бор Тарас, думаешь что если окажется слишком дорого, то начнут разбирать?
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Бор Тарас
Бор Тарас
Федоров Федор,по поводу чего "душит жаба и зависть",дауненок? Отсутствия пресной воды в Крыму?
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