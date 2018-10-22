''Добре наваряться'': у мережі висміяли колосальні витрати на пошук прісної води в Криму

У мережі висміяли намір російського уряду витратити 19 млрд рублів (8,2 млрд гривень) на пошук прісної води в окупованому Криму.

"Може, давайте просто їх поділимо?" - пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"Хтось добре навариться. Упевнений, що у цього "хтось" уже є схема і результати буріння, і він уже знає результат", - зазначив neUkrop.

"Цікаво те, що шукати будуть не до тих пір, поки знайдуть, а до тих пір, поки не закінчаться 19 мільярдів", - заявив Сергій Кабанов.

"Їх уже давно поділили", - підсумував WWW.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розповіли про значні проблеми Криму.