До 50%: українцям підказали, як економити на опаленні

Програми Фонду енергоефективності та "теплі кредити" дозволять українцям вдвічі скоротити витрати на опалення в зимовий сезон.

Як українці економлять на комунальних рахунках, розповів в ефірі ObozTV колишній віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку України Геннадій Зубко.

За його словами, програмою "теплих кредитів" за п'ять років скористалися 730 тис. сімей: "І ОСББ, і приватні будинки вже мають такий досвід. Ефективність дуже велика. Майже 50% зменшення рахунків за рахунок зменшення споживання".

Зубко пояснив, яким чином отримати "теплий кредит" або працювати з Фондом енергоефективності: "В першу чергу, звернутися до найближчого відділення Укргазбанку або Ощадбанку. Ми працюємо і з ПриватБанком, і з Укрексімбанком, але я кажу про ті банки, які займають активну позицію в модернізації. Там можна отримати всю маршрутну карту, що треба зробити".

Колишній віце-прем'єр навів приклад, якими можуть бути витрати на утеплення житла і підсумкова економія.

"Беремо 100-квартирний п'ятиповерховий будинок, 6-7 під'їздів. Модернізація його обходиться приблизно в 7 млн грн. Але компенсація призводить до того, що громадянам необхідно сплатити приблизно 1,5 млн грн. Хотів би відзначити перший крок, який не дуже дорогий, 500-600 тис. грн. Це встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) на такий будинок. Це одразу дає економію до 20-25% споживання енергоносіїв за рахунок того, що відбувається регулювання постачання тепла в залежності від температури", – зазначив він.

"У Києві є ОСББ у Дарницькому районі, вулиця Ярослава Гашека, 18. Стоять поруч два будинки. Один споживає за нормативом 32 грн на 1 кв. м, а другий будинок минулий опалювальний сезон пройшов у середньому по 8 грн за 1 кв. м при тому, що він встановив ІТП, модернізував свій будинок, провів заходи, які стосуються не тільки опалення, але і освітлення", – розповів Зубко.

severstolici.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд України поставив собі за мету зменшити втрати при споживанні тепла, гарячої води і опалення, а також інших ресурсів у будинках українців на 20%.

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