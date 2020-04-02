Для економіки 2020 рік втрачено: Saxo Bank зробив невтішний прогноз

Нинішній рік буде втрачений для світової економіки через потужний удару по попиту, пропозиції і обвалу на ринку нафти, спровокованих поширенням нового коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це йдеться у прогнозі Saxo Bank на другий квартал, передає "Інтерфакс".

Saxo Bank дав прогноз по світовій кризі pixabay.com

"Спалах коронавірусу запустила три макроекономічних процесу: це глобальний удар по попиту, глобальний удар по пропозиції і нафтова війна, що збила ціну до багатомісячних мінімумів. Ці події незабаром приведуть до масштабного знищення капіталу і до структурного безробіття. Такий потрійний удар по світовій економіці практично гарантовано зробить 2020-й втраченим роком", – стверджує головний економіст і директор з інвестицій Saxo Bank Стін Якобсен.

Хаос на ринку акцій

За словами експертів, регулятори повинні зробити все можливе, щоб впоратися з реальною глобальною рецесією. У банку відзначають, що місцями нинішні події вже затьмарили хаос 2008 року: деякі ринки зараз протягом одного дня рухаються сильніше, ніж зазвичай за цілий рік; звідси видна і нестача ліквідності.

"Ця криза пішла за тим, як торгова війна між США і Китаєм в минулому році підірвала пропозицію і сповільнила економічне зростання. Зараз удар по попиту і пропозиції разом з війною цін на нафту між Росією і Саудівською Аравією може значно зіпсувати світовий інвестиційний клімат. Ринки акцій теж постраждають, так що в найгіршому сценарії індекс S&P 500 може впасти до 1600", – вважають економісти Saxo Bank.

У середу на закритті Нью-Йоркської фондової біржі індекс DJIA падав на 4,44%, до 20943,37 пункти. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ зростав на 4,41%, до 7360,58 пункти, індекс широкого ринку S& 500 – на 4,41%, до 2470,72 пункти.

Китай першим вийде з кризи

Стратег банку з макроекономіки Кай Ван-Петерсен вказує, що Китай першим вступив у період уповільнення економіки. Експерти Saxo Bank відзначають, що зниження рівня страху станеться тоді, коли весь світ пройде через те, що пройшла Азія у січні-лютому.

"Припускають, що за перший квартал падіння ВВП там може скласти 10-20% – але в найближчі квартал-два хвиля напевно дійде до єврозони і США. Тому парадокс у тому, що економічне зростання Китаю у другому кварталі буде, ймовірно, прискорюватися, тоді як в іншому світі сповільниться", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник президента України економіст Олег Устенко вважає, що криза у світовій економіці була неминучою – незалежно, почалася б вона з пандемії коронавірусу або без неї.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!