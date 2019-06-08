Де в Україні найдорожча і найсмачніша полуниця: названі ціни та регіони

Вартість полуниці в Україні залежить від регіону її вирощування. Найдорожча – з північних областей, зокрема, з Київської та Вінницької.

Саме північна полуниця найбільш цукриста і смачна, пояснив в ефірі ObozTV засновник і директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж, глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

"Ціна залежить від того, яку полуницю ви купуєте. Наприклад, найбільш рання у нас йде із Закарпаття. Якщо минулого року там продавали полуницю з кінця квітня, то цього року – вже з середини квітня", – зазначив економіст.

Він звернув увагу, що після того, як на Закарпатті почалися паводки, потік полуниці звідти скоротився.

"Але він збільшився з південної України – Херсонщина, Миколаївщина, Одещина. Зараз пішла Вінниця. А вже буквально на цьому тижні з'явиться з Київської області", – очікує Дорошенко.

"Чим північніший регіон, тим дорожче коштує полуниця. Ягоди з Київської області коштуватимуть по 60-70 гривень за кілограм. Але ця полуниця найсмачніша, бо отримала найбільше сонця. Купіть зараз, наприклад, закарпатську, одеську й вінницьку. Більш північна – вінницька – смачніша. І вона коштуватиме дорожче, тому що більш цукриста", – розповів експерт.

За його прогнозами, найбільш низькою ціна на полуницю традиційно буде в червні. А завдяки селекції купити ягоди українських врожаїв можна буде аж до жовтня.

Найдорожча полуниця - з північних регіонів України amishfarmandhouse.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2019 року обід з п'яти традиційних страв (борщ, бутерброд з салом, овочевий салат, вареники з грибами і картоплею, компот) обійдеться українцям на 11% дорожче, ніж минулого року.

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