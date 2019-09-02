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2 вересня • оновлено в 13:24
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"Даю три місяці!" Зеленський вимагає від нового Кабміну провести дві важливі реформи

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Президент Володимир Зеленський дав три місяці Кабінету міністрів на легалізацію гральних закладів і видобутку бурштину в Україні.

Таке завдання він поставив перед новим урядом на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів і правоохоронних органів.

Таким чином український лідер доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку і міністру фінансів Оксані Маркаровій до 1 жовтня 2019 року внести до Ради відповідні законопроекти.

Зеленський зажадав від Кабміну легалізувати казино

Зеленський зажадав від Кабміну легалізувати казино

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До Ради внесли один із важливих законопроектів Зеленського: що відомо

Зі свого боку главі парламенту Дмитру Разумкову і голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії до 1 грудня 2019 року дав завдання ці законопроекти ухвалити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що легалізує азартний бізнес в Україні. "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме казино у п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави за підсумками спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

Будучи ще кандидатом у президенти, Зеленський розповів, що готовий створити в нашій країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

Пізніше Гетманцев пояснив, що в Україні після легалізації грального бізнесу ринок повинен буде ділитися на два сектори: масовий і казино, де ігри проводяться у межах одного приміщення.

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Тема
Легалізація казино в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України
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70rus xxx
70rus xxx
С добычей янтаря только один способ-ввести полноценные войска.
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