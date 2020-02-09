Головна Новини
9 лютого • оновлено в 19:01
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Чому платіжки не зменшилися: експерт вказав на промахи Гончарука

4.6т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України не впорався із завданням щодо зниження тарифів на опалення й гарячу воду для населення, хоча мав достатній інструментарій для цього.

Про це заявив у ефірі ObozTV експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, без зниження цін на газ суми в платіжках українців не зменшаться.

"Президент сказав уряду: "Винайдіть спосіб зниження тарифів на 50%". В уряді відповіли: "Ми знаємо, як це зробити". Потім виявляється, що вони не знають, як це зробити... Вони можуть тільки попросити органи місцевого самоврядування знизити тарифи на 24-30%. А виявляється, що навіть не у всіх областях це трапилося", – заявив Рябцев.

Новини
"Розберіться в реальності!" Гончаруку жорстко відповіли про знижені на 30% тарифи

За словами експерта, Кабінет міністрів не підходить системно до цієї роботи, "хоче окремими постановами в ручному режимі щось регулювати, а це не вдається".

Водночас він зазначив, що в Кабміну є інструментарій для зниження тарифів.

"Структура тарифу на гаряче водопостачання й опалення приблизно однакова. Трохи менш ніж 80% – це вартість енергоносіїв. Основним енергоносієм є газ. Якщо не знизите ціни на газ, не зможете знизити ціни на комуналку", – пояснив Рябцев.

Новини
Україна проїсть $3 млрд від "Газпрому"? Озвучено тривожний прогноз

Експерт підкреслив, що для зниження тарифу на гаряче водопостачання й опалення на 50% ціни на газ необхідно знизити на 60-70%.

"Знизив уряд ціни на газ на 60-70%? Ні. Виходить, що нам всім сказали, що тарифи знизяться на 50%, нам сказали, що ціни на газ будуть нижчими. А ми отримуємо платіжки, де немає зниження", – підсумував він.

Чому платіжки не зменшилися: експерт вказав на промахи Гончарука

kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 1 лютого провів нараду з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком з питань комунальних тарифів. Він висунув вимогу знизити платіжки за опалення до 25-30% у всіх областях країни.

Своєю чергою Гончарук повідомив, що 143 підприємствах у 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифів, і досить значний відсоток людей в країні отримав реальне зменшення рахунків у грудні. За його словами, уряд працює з місцевою владою, щоб більше підприємств долучилися до цього процесу.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня в будні о 11:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Опалювальний сезон в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Опалювальний сезон в Україні Ціна на газ Тарифи ЖКГ і субсидії Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Геннадій Рябцев
Місце
Україна
Теги
газ тарифи Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
17
31
Смішно
5
Цікаво
6
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
По итогам 2019-го года новую атомашину купили в России 1,2% населения, а на Украине - 0,2%. Разница в ШЕСТЬ раз! Это покупательская способность._____
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
эксперд .бл
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
У генпрокурора Рябошапки нашелся во Франции дом, на который он взял кредит в полмиллиона евро. В общем, посадок коррупционеров не будет, пока они не погасят кредит главного борца с коррупцией.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги