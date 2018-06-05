В Україні може підскочити курс долара: прогноз на місяць

Курс долара в Україні в цьому місяці може досягти 26,75 грн. Ділова активність сповільниться, знизиться пропозиція валюти. У той же час може збільшиться попит з боку населення.

Такий прогноз озвучив старший аналітик FOREX CLUB Андрій Шевчишин. "У травні курс так і не зміг подолати позначку 26 грн / $ на готівковому ринку, незважаючи на минулий фінал Ліги Чемпіонів в Києві і приплив готівкової валюти. Ймовірно, цей рівень залишиться ключовим для ринку. Жорстка грошово-кредитна політика НБУ та викуп валюти з ринку будуть стримувати спроби зростання курсу вище цієї позначки ", - відзначає експерт.

Глобальні цінові тенденції на ринку сировини залишаються сприятливими для

українського експорту - зернових і продукції гірничо-металургійного комплексу. Негативним фактором для гривні виступають високі ціни на енергоносії, в тому числі на газ для промислових підприємств, що буде відображатися зростанням собівартості продукції і критичного імпорту.

Зміцнення долара проти світових валют, особливо євро, також несе ризик для

стабільності гривні, оскільки на Європу припадає понад 40% українського експорту. Посилювати тиск буде девальвація турецької ліри в травні на 20%. Середній курс продажу готівкового євро в червні може коливатися в діапазоні 30,4-31,5 грн за євро. Курс долара буде в мехаж 26-26,75 грн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що буде з курсом долара на цьому тижні.