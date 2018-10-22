В Україні курс долара проб'є психологічну позначку: прогноз аналітика

В Україні вартість долара до 27 жовтня підніметься до 28,2 грн/$ (22 жовтня-27,9 грн/$). Можливе подорожчання згладили позитивні новини від МВФ.

Про це OBOZREVATEL розповів аналітик Єгор Комов. "До кінця місяця традиційно збільшується попит на валюту. Зараз можна говорити про позитивні фактори - новина про нову програму співпраці від МВФ. Однак, судячи з очікування бізнесу, думаю, кардинально на очікування це не вплине. Якби не було позитивних новин, так, це була б проблема. Вдалі переговори і виконання взятих зобов'язань - базовий сценарій. До кінця тижня на різних сегментах, міжбанку та готівковому курсі в банках, гривня буде на рівні 28 грн/$", - прогнозує аналітик.

При цьому експерт вважає, що прийняття бюджету і підвищення тарифу на газ дозволили отримати позитивний сигнал про продовження співпраці з МВФ. Безпосередньо на кількість валюти в країні це не вплине (транш у кращому випадку можна буде отримати до кінця року), однак, настрій учасників ринку зміниться.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.