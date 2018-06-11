В Україні курс долара дійде до нової позначки: прогноз на тиждень

Курс долара в Україні на цьому тижні може опуститися до позначки в 26 грн / $. Максимальне значення - 26,35 грн / $. На курс впливатимуть період відпусток, сприятливі цінові тенденції на сировинних ринках.

Про це OBOZREVATEL розповів старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин. "Валютний ринок увійшов у сезон відпусток. Активність на ринку знизиться, як і ймовірність значних валютних коливань. Глобальні цінові тенденції на експортних напрямках залишаються сприятливими", - пояснює аналітик.

Верховна Рада днями прийняла одне з найважливіших рішень для отримання чергового кредитного траншу МВФ - проект Антикорупційного суду. Це рішення дозволить отримати близько $ 4 млрд (макрофінансова допомога ЄС, МВФ). Велика частина цих коштів поповнить золотовалютні резерви НБУ. Гроші з резервів витрачають на валютні інтервенції і погашення зовнішніх кредитів.

Як уже писав OBOZREVATEL, влітку курс національної валюти зміцнюється завдяки сезонному зростанню валютних виручек (в першу чергу аграріїв), зниження імпорту, скорочення виплат по кредитах. Така ситуація повторюється з року в рік. До серпня - долар дешевшає, у вересні - знову дорожчає.