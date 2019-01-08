Долар в Україні проб'є нову позначку: прогноз на тиждень

В Україні курс долара до кінця тижня, 13 січня, може подорожчати до позначки в 28,2 грн/$.

Про це OBOZREVATEL заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися за 27,8/28,2 грн/$", – прогнозує експерт.

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", виросли за цей же час із 27,71 / 27,76 до 28,04 / 28,07 (+1,2% / +1,1%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,68 / 28,09 до 27,75 / 28,12 (+0,3% / + 0,1%). При цьому спред між середньою покупкою і середньої продажем скоротився з 1,5% до 1,3% за рахунок більш швидкого росту купівлі порівняно з продажем, що свідчить про поступову стабілізацію валютного ринку після розширення спреду на свята.

Курс долара в Україні

Зростанню курсу долара сприяють активні покупки валюти нерезидентами, при тому, що НБУ станом на середину вівторка не показував бажання вийти на ринок з інтервенціями для стримування подібного зростання.

Прогнози щодо курсу на 2019 рік:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Мінекономрозвитку);

29,4 грн/$ (прогноз, закладений у бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оцінки МВФ, закладені в оцінки України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні наступного року американська валюта буде продаватися за 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).