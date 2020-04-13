Головна Новини
14 квітня • оновлено в 01:44
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Без заробітчан з України в Польщі не вистачає робочих

632
Читати матеріал російською

Після масового повернення українських заробітчан додому через коронавірус польські підприємства зіткнулися з нестачею робочих.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це пише Financial Times. Так, більше 100 000 українців покинули Польщу. Компанії, які покладалися на роботу мігрантів і досі працюють незважаючи на карантин, відчули гостру нестачу робочої сили.

За даними FT, у минулому році Польща видала півтора мільйона короткострокових робочих віз і дозволів на роботу для громадян України – набагато більше, ніж для громадян будь-якої іншої країни.

"Ці робочі допомогли покрити величезну нестачу робочої сили на польських фабриках, будівництвах, фермах, в готелях, ресторанах і супермаркетах", – пише FT.

Заробітчани в Польщі

Заробітчани в Польщі

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, в Україні кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла до 3372.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "українці за кордоном" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
українці за кордоном Україна Польща Коронавірус
Місце
Польща
Теги
Ukrajinci v Polsku інфекція вірус заробітчани карантин хвороба
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги