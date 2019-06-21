ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

Apple відкликала MacBook Pro по всьому світу через небезпечний дефект

981Читати матеріал російською

Компанія Apple відкликає частину 15-дюймових ноутбуків MacBook Pro із дисплеями Retina через загрозу перегріву і загоряння батареї.

Як передає "Інтерфакс", йдеться про ті пристрої, які продавалися переважно із вересня 2015-го по лютий 2017 року.

Щоб дізнатися, чи підпадає ноутбук під це попередження, власникам треба ввести його серійний номер у спеціальну форму на сайті Apple.

Новини
Apple припинила випуск найпопулярнішої лінійки iPhone

MacBook Pro

MacBook Pro

Notebookcheck-ru.com

Якщо модель потенційно небезпечна, користувачам рекомендують припинити користуватися нею і звернутися за безкоштовною заміною батареї в авторизовані сервісні центри або магазини компанії. Apple попереджає, що діагностика і заміна батареї може зайняти один-два тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня 2018 року компанія Apple представила новий MacBook Air на презентації своїх продуктів.

Він має 13,3-дюймовий екран ультрависокої чіткості Retina Display. Згідно із характеристиками, озвученими на заході, MacBook не має рамок, є на 10% тоншим за попередню версію і важить майже 1,25 кг.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
США
Теги
AppleMacBook Pro
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel