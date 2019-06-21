Apple відкликала MacBook Pro по всьому світу через небезпечний дефект

Компанія Apple відкликає частину 15-дюймових ноутбуків MacBook Pro із дисплеями Retina через загрозу перегріву і загоряння батареї.

Як передає "Інтерфакс", йдеться про ті пристрої, які продавалися переважно із вересня 2015-го по лютий 2017 року.

Щоб дізнатися, чи підпадає ноутбук під це попередження, власникам треба ввести його серійний номер у спеціальну форму на сайті Apple.

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MacBook Pro Notebookcheck-ru.com

Якщо модель потенційно небезпечна, користувачам рекомендують припинити користуватися нею і звернутися за безкоштовною заміною батареї в авторизовані сервісні центри або магазини компанії. Apple попереджає, що діагностика і заміна батареї може зайняти один-два тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня 2018 року компанія Apple представила новий MacBook Air на презентації своїх продуктів.

Він має 13,3-дюймовий екран ультрависокої чіткості Retina Display. Згідно із характеристиками, озвученими на заході, MacBook не має рамок, є на 10% тоншим за попередню версію і важить майже 1,25 кг.

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