Антикорупційні судді отримуватимуть по 70 тисяч: розкриті деталі про зарплати

У Вищому антикорупційному суді України працюватимуть 130 осіб. Їхній зарплатний фонд буде становити понад 4 млн гривень.

Таку інформацію на запит Фонду DEJURE надала Державна судова адміністрація. Вона була опублікована на Facebook-сторінці Фонду.

"Щонайменше 4 003 982,50 грн щомісяця витрачатимуть на винагороду працівникам Вищого антикорупційного суду, який має запрацювати вже у червні. Всього в ВАС працюватимуть 130 осіб: 27 суддів суду першої інстанції, 12 суддів Апеляційної палати і 91 співробітник апарату. Серед них, зокрема, 39 помічників суддів, керівник апарату та головний спеціаліст режимно-таємного сектора", — йдеться у повідомленні.

facebook.com/dejurefoundation

Зазначається, що зарплата суддів Антикорупційного суду і Апеляційної палати ВАС буде однаковою і становитиме 76,8 тис. грн на місяць.

Водночас базовий оклад судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду в 2019 році становить до 144 тис. грн на місяць. Оклад помічників судді ВАС буде 13,1 тис. грн, а секретарів судових засідань — 7,8 тис. грн.

"Найбільша заробітна плата (після суддів) — у керівника апарату ВАС. Він або вона отримуватиме від 30 тис. грн на місяць. До речі, 5 квітня — останній день подачі документів на участь у конкурсі на керівника апарату Антикорсуду. Інші співробітники апарату ВАС (без урахування керівника і помічників суддів) матимуть оклад від 10 тис. до 15,2 тис. грн щомісяця", — зазначено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня Вища рада правосуддя рекомендувала президенту України Петру Порошенку призначити 35 із 39 кандидатів на посади в Антикорупційний суд.

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