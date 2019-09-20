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22 вересня • оновлено в 14:34
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"Нависла загроза": Лагард забила на сполох через стан економіки

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Майбутня голова Європейського центробанку Крістін Лагард вважає, що зростання світової економіки знаходиться під загрозою, а тому уряди країн повинні активніше боротися із загрозами.

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству France-Presse, передає "Інтерфакс-Україна". Лагард змінить чинного керівника ЄЦБ Маріо Драгі після 31 жовтня 2019 року. До цього вона очолювала МВФ.

За її словами, зростання світової економіки є "крихким" і "знаходиться під загрозою". При цьому воно занадто сильно залежить від дій світових центральних банків, у зв'язку з чим їх рішення повинні бути передбачуваними.

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Серед головних загроз світовій економіці Лагард назвала вихід Великобританії з Євросоюзу і торгові війни між США і Китаєм.

"Лагард зазначила, що вони "створені руками людини, і людина може їх виправити". При цьому вона закликала владу світових держав брати активнішу участь у вирішенні економічних проблем замість того, щоб покладатися на центральні банки", – йдеться в матеріалі.

У той же час Лагард застерегла уряди від втручання в роботу самих центробанків, оскільки це, за її словами, не обертається нічим хорошим..

"Нависла загроза": Лагард забила на сполох через стан економіки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчій перспективі на рубежі 2019 го і 2020 років світ чекає новий глобальний економічний криза через перевиробництво на ринках.

У Національному банку під час відкритої зустрічі з клієнтами визначили перелік головних економічних загроз для України. Серед них – зовнішня криза. Якщо прогнози провідних аналітиків виявляться вірними і світ наздожене черговий удар, постраждають і українці.

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Теми
Brexit торгові війни Світова фінансова криза
Особа
Крістін Лагард
Тег
криза
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Михайлов Потап
Михайлов Потап
Аналитик Клана Рокфеллера заявил что Мир стоит на пороге Суперкризиса. Уличные беспорядки, массовая паника, национализация и общественные волнения, которых мир не видел последние 50 лет. https://worldcrisis.site/analitik-klana-rokfellera-zayavil-chto-mir-stoit-na-poroge-superkrizisa.html
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