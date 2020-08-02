В Україні зміниться курс долара: аналітики озвучили нову вартість

В Україні в перший тиждень серпня курс долара може знизитися на 15-20 коп. Після політичної нестабільності і зміни голови НБУ ситуація на валютному ринку нормалізувалася. Ще з 27 липня іноземці перестали активно продавати валюту, а Мінфін успішно розмістив євробонди.

Про те, як і чому зміниться курс долара в Україні, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому зміниться курс долара

Ще минулого тижня в НБУ пояснювали, що подорожчання долара відбулося через психологічний чинник. Учасники ринку злякалися різкої девальвації й почали активно купувати валюту, "поки не подорожчала", так, самі ж спровокували зростання цін в обмінниках.

"Серед факторів, які сприяють стабілізації курсу, можна виділити зазначене з 27 липня різке зниження продажів ОВДП нерезидентами. Однак на ринок продовжує тиснути ліквідність, отримана від погашення гривневих облігацій, а також стримування валюти з боку експортерів", – розповідає OBOZREVATEL керівник відділу аналітики ForexClub Андрій Шевчишин.

Один із факторів, який може спровокувати подорожчання долара: наступного тижня заплановані виплати з облігацій 16 млрд грн і 140 млн доларів, що також є фактором тиску на ринок. "Учасники ринку перебувають в очікуванні новин від НБУ щодо кадрових рішень, що також впливає на настрої", – пояснює експерт.

Новинний фон порівняно нейтральний, проте негативом залишається високий рівень зараження Covid-19. Також стало відомо, що група американських сенаторів, що представляють Республіканську і Демократичну партії США, внесла законопроєкт, який передбачає щорічне виділення 300 млн доларів Україні на військову допомогу.

"Ймовірно, найближчим часом курс гривні продовжить демонструвати коливання й рухатиметься в діапазоні 27,7-27,9 грн/$", – прогнозує аналітик. Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що в ситуації, що склалася, варто чекати зміцнення гривні з 27,7 до 27,4/27,6 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 27,6 грн, а готівковий долар у банках – орієнтовно 27,4 / 27,6 грн", – прогнозує Іосуб.

Яким буде курс долара в найближчий рік

Обмінний курс протягом 2021 року в середньому складе 29,1 грн за долар, на кінець року – 28,8 грн. Такі очікування Мінекономіки заклало в проєкт Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки. У пояснювальній записці до проєкту документа зазначається, що в попередньому прогнозі очікування були на рівні 29,7 грн за долар у середньому за рік і 29,3 грн за долар на кінець наступного року.

"Починаючи з 2021 року прогнозуються подальше поступове прискорення економічного зростання і формування якісної основи для стабільного економічного розвитку в середньостроковій перспективі з урахуванням проведення основних реформ і збереження фінансової стабільності", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Динаміка ВВП:

2021 рік – 4,6%;

2022 рік – 4,3%;

2023 рік – 4,7%.

Як уже писав OBOZREVATEL, Мінекономрозвитку прогнозує, що в 2020-му економіка впаде на 4,8%. Тобто до докризового рівня ми зможемо повернутися лише у 2022-му. І це ще відносно позитивний прогноз. Наприклад, колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова припустила, що падіння може скласти й до 10%. Вона пояснила такі оцінки стрімким падінням виробництва.

"Без термінових кроків із підтримки бізнесу / залучення інвестицій падіння може скласти 8-10% у 2020 році, і ось на чому воно ґрунтується", – пояснила міністерка.

А ось оцінки Нацбанку і його плани знизити інфляцію до рівня менш ніж 5% Кабмін фактично проігнорував. Поки представники регулятора переконують, що перегляд цього показника можна проводити тільки в бік зменшення, Міністерство розвитку економіки будує власну картину.