В Україні подорожчав долар, а курс євро знизився

В Україні подорожчав долар, а євро подешевшало.
Офіційний курс долара в середу, 9 вересня, виріс на 5 копійок і встановився на рівні 27,80 грн. А ось вартість євро знизилася – до 32,79 грн (-1 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
1 долар США – 27,80 грн
1 євро – 32,79 грн.
Офіційний курс Нацбанку. НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,61 грн/$ (0 коп.)
Продаж – 27,89 грн/$ (0 коп.)
Курс долара в банках. kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,38 грн/€ (-5 коп.)
Продаж – 32,91 грн/€ (-1 коп.)
Курс євро в банках. kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,72 грн/$
Продаж – 27,81 грн/$
Курс долара в обмінниках. kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,63 грн/€
Продаж – 32,73 грн/€
Курс євро в обмінниках. kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,73 грн/$
Продаж – 27,77 грн/$
Курс долара на чорному ринку. Мінфін
Євро:
Купівля – 32,63 грн/€
Продаж – 32,70 грн/€
Курс євро на чорному ринку. Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара у вівторок, 8 вересня, виріс на 2 копійки і встановився на рівні 27,75 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,80 грн (-5 коп.).
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