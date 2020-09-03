В Україні подорожчав долар, а курс євро різко пішов вниз

В Україні подорожчав долар, а євро різко пішов вниз. колаж Обозревателя
Офіційний курс долара в четвер, 3 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,64 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,79 грн (-27 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
1 долар США – 27,64 грн
1 євро – 32,79 грн.
Офіційний курс валют. НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,53 грн/$ (+3 коп.)
Продаж – 27,75 грн/$ (+3 коп.)
Курс долара в банках. Мінфін
Євро:
Купівля – 32,30 грн/€ (-20 коп.)
Продаж – 32,85 грн/€ (-15 коп.)
Курс євро в банках. Мінфін
Долар:
Купівля – 27,62грн/$
Продаж – 27,68 грн/$
Курс долара в обмінниках. kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,59 грн/€
Продаж – 32,65 грн/€
Курс євро в обмінниках. kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,63 грн/$
Продаж – 27,67 грн/$
Курс долара на чорному ринку. Мінфін
Євро:
Купівля – 32,49 грн/€
Продаж – 32,65 грн/€
Курс євро на чорному ринку. Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 2 вересня, виріс на 4 копійки і встановився на рівні 27,60 грн. А євро подолав позначку в 33 грн – курс склав 33,07 грн (+17 коп.).
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