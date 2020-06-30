В Україні найближчим часом може здешевшати долар: аналітики дали прогноз

Курс долара в Україні має всі шанси на впевнене зниження. Опитані аналітики озвучують досить широкий коридор в 26,5-26,8 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Нагадаємо, курс НБУ на 30 червня встановився на позначці 26,69 грн.

Зокрема, за прогнозом керівника відділу аналітики Forex Club Андрія Шевчишина, гривня буде торгуватися в діапазоні 26,6-26,8 грн/$.

Колега Шевчишина з "Альпарі" Вадим Іосуб озвучує більш сприятливий для гривні сценарій: готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,5-26,7 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар в банках – приблизно 26,5-26,7 грн", – розповідає Іосуб.

За даними Мінфіну, в травні державний і гарантований державою борг України в національній валюті зріс на 0,59%, до 2209 млрд грн, а в доларовому еквіваленті – на 0,83%, до $ 82,12 млрд. Коливання на валютному ринку в травні були мінімальними, тому їхній вплив на стан держборгу виявилося незначним. У травні Мінфін погасив другий випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантію США на понад $1 млрд. Всього за минулий місяць витрати на погашення держборгу склали 43,2 млрд грн, на обслуговування – 12,7 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна збирається взяти кредит шляхом випуску євробондів (боргових облігацій), щоб погасити старі борги.