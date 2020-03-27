В Україні курс долара досягне нової позначки, врятувати може МВФ: прогноз аналітика

В Україні курс долара в перший тиждень квітня виросте до 28,5 грн/$ (довідковий курс 27 березня складає 28,14 грн/$).

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Андрій Шевчишин. "Ймовірно, гривня продовжить перебувати під тиском, поки не вирішиться питання подальшої співпраці з МВФ. У таких умовах курс може знизитися до 28,5 гривень за долар, якщо паніка наростатиме і надалі", – прогнозує експерт.

При цьому НБУ фіксує ознаки нестачі готівкової валюти в банках через підвищений попит. Також позитивною новиною для гривні стало повідомлення про те, що Міжнародний валютний фонд і Україна досягли прогресу з питання про подальшу фінансову підтримку Києва.

Курс долара

"Негативний вплив від карантину і зупинки ділової активності по всій країні починає розростатися. Бюджет недоотримав у березні 35% від планових надходжень, і ситуація тільки погіршується. Фінансувати дефіцит доведеться за рахунок емісії або зовнішніх запозичень, тому співпраця з МВФ так критично зараз важлива. З іншого боку, населення і компанії вичерпують ліміт ліквідності для купівлі валюти, а малі та середні компанії взагалі зупинили діяльність", – прогнозує аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара щодо гривні на 26 березня склав 27,95 грн/$. Він підвищився на 18 копійок у порівнянні з попереднім днем, євро ж подорожчав на 16 копійок – до 30,26 грн.

Власники пунктів обміну валюти у Києві кажуть, що у них вистачає і доларів, і євро. Щоправда, люди здебільшого валюту не купують, а продають – обмінюють невеликі суми на гривні.

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