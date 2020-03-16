В Україні через коронавірус може зрости долар: названо ймовірну вартість

Курс долара в Україні найближчим часом може подолати позначку в 26 грн/$. Причина – у підвищеному попиті через коронавірус.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL дали фінансові аналітики. На їхню думку, вже до 22 березня курс може досягти позначки в 26,5 грн/$. До загрози початку масштабної світової кризи, обвалу цін на нафту й COVID-19 долучився ще один фактор. НБУ 12 березня ухвалив рішення знизити облікову ставку з 11 до 10%. Це означає, що впаде прибутковість від українських цінних паперів (ОВДП). Іноземці ще менше їх купуватимуть, а отже, знизиться приплив валюти.

Курс долара

Прогнози курсу долара:

26,4 грн/$ – такий прогноз дають в "Альпарі". "Найближчого тижня ми очікуємо на помірне зростання курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень майже 26,2-26,3 грн, а готівковий долар в банках – майже 26,1/26,4 грн", – впевнений старший аналітик Вадим Іосуб.

26,54 грн/$ – вважають у Forex Club. "Ймовірно, у найближчій перспективі гривня продовжить дешевшати. Після паніки ринок шукатиме точку рівноваги, рухаючись до позначки 26,5 грн/$", – прогнозує керівник відділу аналітики Андрій Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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