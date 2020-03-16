В Україні через коронавірус може зрости долар: названо ймовірну вартість

Курс долара в Україні найближчим часом може подолати позначку в 26 грн/$. Причина – у підвищеному попиті через коронавірус.
Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL дали фінансові аналітики. На їхню думку, вже до 22 березня курс може досягти позначки в 26,5 грн/$. До загрози початку масштабної світової кризи, обвалу цін на нафту й COVID-19 долучився ще один фактор. НБУ 12 березня ухвалив рішення знизити облікову ставку з 11 до 10%. Це означає, що впаде прибутковість від українських цінних паперів (ОВДП). Іноземці ще менше їх купуватимуть, а отже, знизиться приплив валюти.
Курс долара
Прогнози курсу долара:
26,4 грн/$ – такий прогноз дають в "Альпарі". "Найближчого тижня ми очікуємо на помірне зростання курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень майже 26,2-26,3 грн, а готівковий долар в банках – майже 26,1/26,4 грн", – впевнений старший аналітик Вадим Іосуб.
26,54 грн/$ – вважають у Forex Club. "Ймовірно, у найближчій перспективі гривня продовжить дешевшати. Після паніки ринок шукатиме точку рівноваги, рухаючись до позначки 26,5 грн/$", – прогнозує керівник відділу аналітики Андрій Шевчишин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
11 березня по всій Україні було оголошено карантин на термін до 3 квітня.
Під час карантину в Україні через пандемію COVID-19, який введено з 12 березня до 3 квітня, українці можуть взяти відпустку без збереження зарплати для догляду за дитиною.
71-річна заражена коронавірусом мешканка Радомишля в Житомирській області, яка нещодавно повернулася з Польщі, померла.
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