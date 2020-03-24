Долар по 35 грн та інфляція: Україну попередили про шоковий сценарій

Внаслідок пандемії коронавірусу в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП впасти на 4-9%.

При цьому обвал економіки може бути настільки сильним, що криза 2009 року може здатися одним з кращих сценаріїв. Про це заявив генеральний директор Dragon Capital, президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Курс долара в Україні

"Думаю, що в кращому випадку повториться криза, який була у світі в 2009 році, якщо карантин в основних країнах, зокрема в Україні, Євросоюзі, Америці, триватиме максимум три місяці, якщо не затягнеться до другого півріччя", – сказав Фіала.

За його прогнозом, якщо кількість заражених піде на спад до кінця травня і економіка почне працювати до кінця 3 кварталу, то світовий ВВП скоротиться на 1-2%, а український – на 4%.

"Це більше скорочення, ніж було у 2009 році. Оскільки йде тренд, це може виявитися не базовим, а оптимістичним сценарієм. Це означає, що курс буде 30 грн/$, інфляція – 5%, досить велике зростання безробіття, падіння доходів бюджету", – пояснив Фіала.

А ось якщо карантин і спад кількості хворих зсунуться до червня-липня (базовий сценарій), то в Україні очікується падіння ВВП на 9%, курс 35 грн/$, зростання інфляції, ще більше скорочення доходів бюджету.

"Так було в Україні в 2015 році", – пояснив Фіала.

За його словами, в цих умовах критично важливою для України стає отримання допомоги МВФ. "Для цього Раді потрібно проголосувати за два закони. Один – за ринок землі. Другий – який забороняє повернення ПриватБанку колишнім власникам", – сказав Фіала.

Він також додав, що обидва сценарії (-4% ВВП і -9% ВВП) передбачають співпрацю з МВФ. Без неї Україна не має інших джерел, щоб профінансувати дефіцит бюджету. "Без співпраці нам взагалі не можна думати ні про які поблажки, про підвищення пенсій. Нам доведеться "затискати" всі витрати", – підсумував Фіала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що МВФ готовий мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Запити, зокрема, отримано від 20 країн.

Україна хоче отримати від МВФ близько $10 млрд, що буде включати $5,5 млрд в рамках трирічної програми і $4,5 млрд допомоги для подолання коронавірусу.

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