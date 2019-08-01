США вперше за 10 років знизили облікову ставку: як це вплине на Україну

Федеральна резервна система США вперше з грудня 2008 року пішла на пом'якшення грошово-кредитної політики і знизила облікову ставку на 0,25 процентного пункту.
З 1 серпня ставка федеральних фондів, що регулює вартість доларових кредитів по всьому світу, буде встановлена в діапазоні 2-2,25% річних. Про це повідомляє "Економічна правда".
Єдина причина зниження ставки - наслідки подій в світі для майбутнього економіки. "ФРС недвозначно натякає на загрози, які йдуть від торгових воєн, через які обіг світової торгівлі стиснувся рекордно з 2009 року, економіка Євросоюзу застрягла в стагнації, економіка Китаю сповільнилася до мінімуму за 27 років, а ряд країн, включаючи Південну Корею і Бразилію, скотилися в рецесію", - передає "Економічна правда".
Що стосується України, то зниження облікової ставки в США має піти нам на користь. Про це сказано в матеріалі UBR. Вигода полягає в тому, що оплата відсотків при рефінансуванні державних боргів тепер обходитиметься дешевше.
Долар
"У 2019 нові борги були дуже дорогими - до 9,75% річних. Тобто на два відсотки більше, ніж попередні розміщення єврооблігацій України. Тому будь-яке зниження доларового ресурсу в світі - велика удача для нашого уряду. Воно зможе заощадити на процентній ставці . На дешевші кредити зможуть розраховувати і українські корпорації, які виплачують або домовляються про свої борги з кредиторами ", - повідомляє видання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 18 липня правління Національного банку України знизило облікову ставку на піввідсотка - з 17,5% до 17% річних. У регуляторі вважають, що в 2019-2021 роках економіка України буде зростати на 3-4%, Також очікується, що Україна і далі співпрацюватиме з МВФ.
А міністр фінансів Оксана Маркарова розкритикувала НБУ за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні.
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