У Росії обвалився курс рубля: скільки коштує валюта 30 липня

У Росії різко впала вартість рубля. Курс долара вперше з 18 травня подолав позначку 73 руб., а євро злетів вище 86 руб. – вперше з 2 квітня.

У четвер, 30 липня, курс долара досяг 73,41 руб./$. Це на 83 коп. вище, ніж було напередодні. Вартість євро також піднялася – до 86,19 руб./євро (+59 коп.).

Про це свідчать дані торгів на Московській біржі станом на 12:00 за київським часом.

Вартість долара на Мосбіржі investing.com

Вартість євро на Мосбіржі investing.com

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 30 червня:

долар – 72,23 рубля;

євро – 84,91 рубля.

Курс рубля Центробанку РФ cbr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході торгів на Московській біржі у вівторок, 28 липня, курс долара досяг позначки 72,41 руб. Це на 85 коп. вище, ніж було напередодні. Вартість євро також піднялася – до 84,83 руб. (+76 коп.).