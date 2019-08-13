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Трамп приготував для долара екстремальний сценарій: чого чекати

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Президент США Дональд Трамп всерйоз обговорює плани щодо обвалу курсу долара.

На думку глави США, дорога валюта заважає торгівлі і знижує попит на американські товари. Про це пишуть "РІА. Новини".

"Трампа турбує, що завищений курс долара заважає експорту американських товарів і послуг і збільшує дефіцит торгового балансу, який досяг безпрецедентного рівня в 621 мільярд доларів. Якщо долар подешевшає, закордонним покупцям буде вигідніше купувати американські товари. Це підніме виробництво і знизить торговий дефіцит", – йдеться в матеріалі.

Проти цього виступають керівники Федеральної резервної системи. На їхню думку, слабкий долар буде заважати відновленню економіки.

Тим часом Трамп вивів торгову війну з Китаєм на новий рівень – Вашингтон звинуватив Пекін у маніпуляціях з юанем. Президент упевнений, що Федрезерв програє китайцям і підриває конкурентоспроможність американських компаній.

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На думку експертів, пише видання, якщо Трамп і ФРС не домовляться про темпи пом'якшення монетарної політики, президент може зажадати послаблювати долар у "ручному режимі" найбільш екстремальними способами. Наприклад, роблячи так звану валютну інтервенцію – масово продаючи долар і скуповуючи інші провідні світові валюти (євро або ієну). Це вдарить по курсу долара.

"У американського президента є "ядерна кнопка". Трамп може оголосити валютну інтервенцію надзвичайною необхідністю і тим самим змусити ФРС продати долари зі свого рахунку", – передбачає експерт нідерландської фінансової групи ING Вірадж Патель.

Таке рішення малоймовірне, але, пишуть "РИА. Новости", з урахуванням того, що Трамп уже ввів надзвичайний стан для підвищення мит на китайські товари, його повністю виключити не можна. А обвал долара загрожує масою проблем.

"Першим наслідком стане обвал довіри до світової резервної валюти. Світові центробанки й інші великі інвестори, на чиєму балансі перебувають облігації уряду США об'ємом шість трильйонів доларів, почнуть скидати ці папери, різко загостриться ситуація з держборгом і бюджетним дефіцитом. За цим піде масштабна рецесія", – йдеться в матеріалі.

Дональд Трамп вимагає, щоб долар послабили

Дональд Трамп вимагає, щоб долар послабили

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федеральна резервна система США вперше з грудня 2008 року пішла на пом'якшення грошово-кредитної політики і знизила облікову ставку на 0,25 процентного пункту.

А в Україні 18 липня правління Національного банку України знизило облікову ставку на піввідсотка – з 17,5% до 17% річних. У регуляторі вважають, що в 2019-2021 роках економіка України буде зростати на 3-4%, Також очікується, що Україна і далі співпрацюватиме з МВФ.

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Тема
Курс валют
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
долар
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