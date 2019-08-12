Замінити гривню на долар: до Зеленського звернулися з радикальним проханням

Президента України Володимира Зеленського попросили в якості національної валюти замінити гривню на долар США.

Таку петицію на сайті глави держави опублікував Сергій Андрощук. Він вказує, що американська валюта стабільніша.

"У зв'язку з нестабільністю національної валюти України просимо провести грошову реформу, замінивши національну валюту України гривню на більш стабільну – долар США з перерахунком цін, тарифів, окладів заробітної плати, стипендій, пенсій, коштів на рахунках підприємств, установ і організацій, а також вкладів громадян", – сказано у зверненні.

До ранку понеділка, 12 серпня, петиція набрала близько 1300 підписів. Щоб її розглянув президент, необхідно 25 тисяч. На збір голосів є три місяці

В Україні запропонували зробити "рокіровку" гривні і долара 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн / $. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

Проте, за останньо місяці курс гривні зміцнився до рекордних за останні три роки показників. Через це міністр фінансів Оксана Маркарова розкритикувала НБУ за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу національної валюти.

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