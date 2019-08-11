Новий курс долара в Україні: аналітики озвучили несподіваний прогноз

В Україні курс долара до середини серпня може знизитися з 25,31 грн/$ до 25,2 грн/$.

Після істотних гойдалок від менш 25 до 25,75 грн/$, вартість валюти стабілізується близько відміток 25,2/25,5 грн/$.

Про те, що буде з курсом валют в найближчий тиждень – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Стабілізація після різкого зміцнення

Вартість валюти в липні досягла рекордної за три роки позначки в 24,6 грн/$. Таке зміцнення пов'язано з цілим рядом позитивних факторів. Головні з них – високі ставки облігацій внутрішньої держпозики. Міністерство фінансів для того, щоб збільшити прибутковість, пропонувала фактично ексклюзивні для світових ринків умови. Крім того, на ставки вплинули і рішення Національного банку про облікову ставку.

З одного боку, як зазначає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко, високі ставки на тлі ревальвації гривні призвели до бюджетних втрат. А з іншого – дали можливість вплинути на вартість імпорту. Зниження цін на газ, стабілізація цін на бензин – все це частково наслідок зміцнення української національної валюти.

Чому дешевшає долар:

Мінфін встановив високі ставки на українські цінні папери – тому інвестору приходять в Україну, продають долари і за гривні купують їх;

позитивні очікування від нової влади в Україні;

досить високі ціни на продукцію, яку українські підприємці продають за кордон.

Курс долара

Після значного зміцнення подорожчання долара до 25,7 грн/$ здалося досить різкою девальвацією. Зараз же, вважають експерти, очікується тривала стабілізація.

"Разнонаправленное тижневе зміна курсів на різних сегментах ринку може свідчити про те, що долар стабілізується поблизу поточних значень. На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні на міжбанку і його стабілізацію на готівковому ринку. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн", – розповідає аналітик Вадим Іосуб.

Схожої думки дотримується керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. Зміцнення української валюти відбувається на тлі повідомлення про те, що надходження до місцевих бюджетів України за рік виросли на 20,7%. Протягом січня-липня 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 5,9 млрд доларів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 25,9 млрд доларів.

долар

"Після сильного зміцнення нижче 25 грн за долар і ослаблення до 25,75 грн за долар, курс буде шукати точку рівноваги поблизу поточних оцінок 25,2-25,5 грн за долар. Фактором тиску може виступити дестабілізація на глобальних сировинних ринках. Сильне падіння цін на сталь і руду буде тиснути на курс", – розповідає експерт.

До чого призведе новий курс долара

Чим дешевше долар, тим менше прибуток від валютних надходжень. Це з одного боку кошти, які отримують компанії в валюті, а з іншого боку – бюджетні надходження. Частина акцизів зафіксована в євро. При цьому курс євро в Україні формується залежно від залежності євро / долар, а ось сам долар – вже на ринкових умовах.

Тому чим дешевше долар, тим менше отримує український бюджет. Правда, разом з тим знижуються і суми, які потрібно витрачати на обслуговування і погашення зовнішнього боргу.

На що впливає курс долара:

на ціни на бензин – більшу частину світлих нафтопродуктів Україна імпортує (купує за валюту);

на нерухомість – на вторинному ринку ціни зафіксовані у валюті;

на вартості автомобілів – машини також купують за кордоном, тому й ціна зафіксовані в доларах;

п'ята частина споживчого кошика – імпорт. Чим дешевше валюта, тим менше інфляція.

Дивіться відео на тему

В результаті зміцнення гривні і активних дій НБУ з викупу іноземної валюти, золотовалютні резерви зросли до $ 21 млрд, яких достатньо для проходження пікових виплат у вересні і в першій половині 2020 року. Разом з тим, якщо Україна отримає наступний транш кредиту МВФ, ризики будуть зняті.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал