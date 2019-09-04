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4 вересня • оновлено в 07:30
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На українців чекає рекордний курс долара: аналітики озвучили прогноз на вересень

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В Україні курс долара у вересні може зберегтися нижче психологічної позначки 26 грн/$. Крім того, нижня відмітка коридору перебуватиме поблизу 25 грн/$, що фактично стане новим вересневим рекордом за останні декілька років.

Про те, що буде з курсом долара найближчого місяця – у матеріалі OBOZREVATEL.

Песимісти програли: що буде з курсом у вересні

Ще в минулому році аналітики сходилися на думці: 2019-й буде періодом впевненої девальвації. Мовляв, долар неминуче дорожчатиме. І головна причина – пікові виплати за кредитами. Віддавати позики потрібно у валюті. А чим її менше в країні, тим дорожче вона коштує.

Але в результаті і консенсус-прогноз експертів (публікує Мінекономрозвитку), і оцінки ключових економістів виявилися помилковими. Вже можна стверджувати – цей рік для гривні особливо вдалий. Влітку американська валюта в Україні подешевшала до рекордної за три роки позначки. А у вересні, прогнозують аналітики, вперше за декілька років девальвація може виявитися несуттєвою.

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Керівник аналітичного відділу Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує: у вересні долар стабілізується на рівні приблизно 25-25,8 грн. З іншого боку, якщо депутати ухвалять рішення відкрити ринок землі, великий бізнес почне повертати капітал в країну, щоб витратити гроші на купівлю раніше недоступного активу. В такому випадку долар може опуститися в ціні до 24,7 грн.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

"Рекордний попит на українські внутрішні боргові папери з боку нерезидентів, ймовірно, збережеться у вересні, незважаючи на зниження облікової ставки НБУ до 17%. У серпні іноземні інвестори змогли збільшити обсяг вкладень в ОВДП на 18,9% до 84,5 млрд грн", – прогнозує експерт.

Чому дешевшає долар

  • інвестори сприймають Україну як країну для швидкого заробітку (через високі ставки на цінні папери і жорстку монетарну політику НБУ);

  • економіка показала рекордне за останні роки зростання в другому кварталі 2019-го (на 4,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року);

  • політична стабільність, готовність продовжити співпрацю з МВФ.

Аналітик Єгор Комов також зазначає: незважаючи на традиційне ослаблення у вересні, цьогоріч ситуація переламалася і, найімовірніше, девальвація очікується в межах дуже різкого коридору. За долар, прогнозує експерт, у вересні проситимуть від 25 до 26 грн.

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"Потрібно розуміти, що будь-які різкі скачки це не є добре. Нам потрібно виконувати бюджет, планувати дохідну частину. Так вийшло, що закладені в бюджет оцінки виконати буде дуже складно. Очікувалося, що долар коштуватиме значно вище. Значить, більше повинні були отримати. Зараз можливі дірки латаються, зокрема, новими боргами", – пояснює Комов.

До чого призведе новий курс долара

Чим дешевший долар, тим менший прибуток від валютних надходжень. З одного боку, це кошти, які отримують компанії в валюті, а з іншого – бюджетні надходження. Частина акцизів зафіксована в євро. Водночас курс євро в Україні формується від залежності євро/долар, а ось сам долар – вже на ринкових умовах.

Тому чим дешевший долар, тим менше отримує український бюджет. Правда, заразом знижуються і суми, які потрібно витрачати на обслуговування і погашення зовнішнього боргу.

На що впливає курс долара:

  • на ціни на бензин – більшу частину світлих нафтопродуктів Україна імпортує (купує за валюту);

  • на нерухомість – на вторинному ринку ціни зафіксовані у валюті;

  • на вартість автомобілів – автомобілі також купують за кордоном, тому й ціни зафіксовані в доларах;

  • п'ята частина споживчого кошика – імпорт. Чим дешевша валюта, тим менша інфляція.

У результаті зміцнення гривні й активних дій НБУ з викупу іноземної валюти, золотовалютні резерви зросли до $21 млрд, яких достатньо для проходження пікових виплат у вересні й у першій половині 2020 року. Водночас якщо Україна отримає наступний транш кредиту МВФ, ризики будуть зняті.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар гривня курс валют
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