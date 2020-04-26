На українців чекає новий курс долара: як вплине рішення НБУ і що очікує ринок

В Україні курс долара більшу частину тижня коливався біля знакової позначки у 27 грн/$. Рішення Нацбанку знизити облікову ставку і позитивні сигнали про нову програму співпраці з МВФ створюють позитивні очікування в учасників валютного ринку.

Про те, як зміниться курс долара найближчого тижня – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з курсом долара

Чому гривня залишається стабільною:

гроші у покупців валют закінчуються, попит повернувся на рівень, який був до кризи;

ринок налаштований позитивно: обіцяють кредит від МВФ і Нацбанк пом'якшує монетарну політику (про це пізніше);

попит на валюту знижується разом із уповільненням імпорту, скороченням попиту і зупинкою туристичної сфери;

енергоресурси (бензин, газ) рекордно подешевшали, менше потрібно витрачати на імпорт.

В Україні курс долара після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% торгується біля позначки у 27 грн/$. Незважаючи на те, що низька облікова ставка призводить до падіння ставок облігацій внутрішньої держпозики, таку політику НБУ учасники валютного ринку вітають.

rbc.ua

"Курс гривні у п'ятницю, 24 квітня, торгується на рівні 27,05 грн за долар. Така динаміка спостерігається після того, як Національний банк України знизив облікову ставку з 10% до 8% річних. Регулятор також повідомив, що очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в розмірі близько 2 млрд доларів уже в поточному кварталі ", – нагадує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Ймовірно, найближчим часом курс гривні збережеться біля позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Приблизно такі самі оцінки озвучує і колега Шевчишина – керівник відділу аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Він вважає, що курс найближчого тижня коливатиметься біля позначки у 27,1 грн/$. "Найближчого тижня ми очікуємо на помірне зниження курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках – близько 26,9/27,2 грн", – прогнозує Іосуб.

На що вплине нове рішення Нацбанку?

Національний банк знизив облікову ставку з 10 до 8%. Курс долара в Україні вже кілька років визначається ринковими механізмами. Тобто НБУ не встановлює, скільки коштує валюта, а всього лише констатує довідковий курс. Також регулятор згладжує коливання. Коли курс різко падає, він продає валюту – збільшує пропозицію – згладжує динаміку. І навпаки, коли долар різко дешевшає, Нацбанк викуповує долари, щоб збільшити пропозицію і зробити зниження плавним.

Облікова ставка зараз – один із головних інструментів НБУ. За допомогою нього він регулює інфляцію, іпотечні та кредитні ставки, вартість боргових цінних паперів. Чим нижча облікова ставка, тим менші ставки облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Відповідно, тим менш вигідно іноземцям продавати долари в Україні і купувати за гривні ОВДП.

Теоретично зниження облікової ставки мало призвести до зростання курсу долара. Однак зараз, з урахуванням загальносвітових тенденцій, українські ОВДП і так перестали користуватися таким попитом, як минулого року. Тому найперше рішення Нацбанку вплине на ситуацію в економіці. Зниження облікової ставки – необхідне послаблення, яке поки що позитивно сприймають учасники валютного ринку.

Якщо Україні вдасться домовитися з МВФ і отримати черговий кредитний транш, цілком можливо, що особливих потрясінь для курсу валют цього року не буде. Девальвації не уникнути, проте ситуація залишається під контролем. Золотовалютних резервів достатньо для того, щоб забезпечити стабільність. А економіка, хоч і демонструє значне падіння, але все ще подає ознаки швидкого одужання. Тепер же головне питання – як швидко світ відновиться після пандемії коронавірусу, чи покращиться ситуація влітку і чи зможуть українці повноцінно вийти на роботу і відкрити свої підприємства вже у травні.

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