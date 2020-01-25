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25 січня • оновлено в 12:59
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На українців чекає новий курс долара: прогноз

5.2т
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В Україні курс долара на готівковому ринку в перші чіла лютий буде торгуватися у відміток 24,3-24,4 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Курс гривні в п'ятницю вранці торгується на позначці 24,28 грн за долар. Ринок перетравлює заяви Президента і Прем'єра щодо інвестиційних канікул і захисту іноземних інвесторів, а також рекордно дешевого залучення 1 млрд. євро через 10 річні єврооблігації. Попит на облігації виявився істотно вищий за пропозицію ", – йдеться в прогнозі.

національний банк України

національний банк України

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Така динаміка спостерігається і на тлі повідомлень про те, що Україна в 2020 році повинна виплатити 16,4 млрд доларів держборгу, пікові виплати припадають на третій квартал – 6,3 млрд доларів.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в 2020 році третина бюджету країни піде на погашення держборгу, міністр фінансів України Оксана Макарова в свою чергу заявила про те, що держборг країни в 2019 році знизився до менш ніж 60% ВВП, а в 2020 році заплановано зниження до менш ніж 50% ВВП.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Гав-но гривна.
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