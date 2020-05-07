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7 травня • оновлено в 23:26
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МВФ відмовився від довгострокової програми з Україною

42.4т
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Міжнародний валютний фонд і Україна обговорюють нову 18-місячну програму фінансування stand-by, яка допоможе впоратися з наслідками пандемії COVID-19 в економіці та охороні здоров'я.

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Програма розширеного фінансування, про яку домовилися у грудні 2019 року, відкладається, тому що українська влада ще не виконала умов для отримання коштів. Про це на брифінгу заявив спікер МВФ Джеррі Райс, передає "Уніан".

"У грудні минулого року Україна і МВФ домовилися про умови трирічної програми розширеного фінансування. Україна досі працювала над виконанням цих умов, коли трапилася пандемія. Тому ми почали обговорення нової угоди про фінансування, яке допоможе Україні ефективно впоратися з наслідками пандемії в економіці й охороні здоров'я", – розповів він.

Міжнародний валютний фонд

Міжнародний валютний фонд

24tv.ua

Райс зазначив, що наразі в Україні проводять віртуальну місію з обговоренням параметрів нової 18-місячної програми, яка буде швидше резервною угодою. Про яку суму йдеться, спікер не уточнив.

"З огляду на безпрецедентну неясність економічних і фінансових прогнозів, переговори переключилися на цю нову 18-місячну програму. Але коли почнеться відновлення економіки, фокус переговорів знову повернеться до більш тривалої програми розширеного фінансування, яка вимагає проведення в Україні структурних реформ і яка сприятиме її економічному зростанню", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Міжнародний валютний фонд призначив нового голову місії в Україні.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Ослику шо главное? Ослику главное, шоб морковка перед носом висела.
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2
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Надо было Петруху у власти оставлять. Он по крайней мере вpaл вдохновенно. А может и впрямь, с пьяныx то глаз верил, что в стране что-то развивается? Да он и сейчас красава. Вон как красиво вчерась расписал про саммит. И это при том, что Украину туда даже не пригласили, и по озвученным итогам, шансы и перспективы у Украины для вступления в ЕС, уже даже не нулевые, а ушли в минусовую отметку. А Зеленский пока так красочно вpaть не научился.
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2
Ш. Олег
Ш. Олег
"… - Пока, - повторил Остап. Он двинулся к выходу. Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил: - А деньги? - Какие деньги? - сказал Остап, открывая дверь. - Вы, кажется, спросили про какие-то деньги? - Да, как же! За мебель! За ордера! - Голуба, - пропел Остап, - ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета. Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя. - Тише, дурак, - сказал Остап грозно, - говорят тебе русским языком - завтра, значит завтра. Ну, пока! Пишите письма!.."©
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