Курс долара в Україні розвернеться на 180 градусів: прогноз на тиждень

В Україні курс долара до кінця липня може переступити психологічну позначку в 26 грн/$. Традиційно з другої половини літа починається період плавної девальвації.

Про це розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, сказано у матеріалі "Obozrevatel". "На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,0 / 26,2 грн", – говорить Іосуб.

З таким прогнозом погоджується і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. За його оцінками, долар може досягти позначки в 26,3 грн/$. "Ймовірно, будемо спостерігати дуже плавну девальвацію до позначки вище психологічного рівня. Хоча, для ринку цей рівень назвати психологічним складно. 26 грн/$ – дуже гарна позначка. Якщо згадати, то в цьому році ми впевнено були за межею в 27 грн/$ ", – прогнозує аналитик.

Фінансовий експерт Єгор Комов також упевнений, що тенденція розвернеться на 180 градусів, а долар плавно почне дорожчати. За його оцінками, вартість валюти буде коливатися близько 26,1 грн/$.

Курс долара в Україні Obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта може продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

За прогнозами аналітиків, курс гривні в липні буде коливатися в діапазоні 26-27,35 грн/$. Відмітка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту буде підвищуватися.

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