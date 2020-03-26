Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку: аналітик озвучив прогноз на квітень

В Україні через продовження карантину до 24 квітня, падіння цін на світових сировинних ринках, падіння доходів вартість долара у квітні може досягти психологічної позначки у 30 грн/$.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Долара в країні не вистачатиме, іноземці позбавлятимуться українських боргових паперів. Все це призведе до того, що курс уже у квітні девальвує до нової позначки, розповідає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.

Курс долара

"Пандемія вже вдарила по світовій економіці, зупинила роботу цілих сфер. Розраховувати на те, що рух гривні в бік девальвації буде розвернутий щонайменше під час карантину, не варто. Думаю, що за підсумками року можемо отримати курс у 30 грн/$, тоді ця позначка має бути подолана вже в наступному місяці", – розповідає аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, власники пунктів обміну валюти у Києві кажуть, що у них вистачає і доларів, і євро. Щоправда, люди здебільшого валюту не купують, а продають – міняють невеликі суми на гривні.

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