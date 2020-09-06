Курс долара в Україні дійде до психологічної позначки: аналітики спрогнозували нову вартість

В Україні осінь традиційно розпочалася з плавної девальвації гривні. Уже найближчим тижнем, впевнені опитані аналітики, долар дійде до психологічної позначки в 28 грн/$.

Про те, що і як вплине на курс валют в Україні, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс на 28: що прогнозують аналітики

Уже кілька років поспіль щоосені в Україні стартує початок ділового сезону, більше коштів доводиться витрачати на закупівлю енергоресурсів, знижуються виручки аграріїв – усе це призводить до подорожчання долара.

Винятком не стане і осінь 2020 року. "Найближчого тижня ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 27,8-27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися приблизно 27,7/27,9 грн", – розповідає OBOZREVATEL старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Його колега з ForexClub Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня вже незабаром дійде до позначки в 28 грн/$, а в найближчі сім днів втратить у ціні приблизно 10 копійок. Водночас аналітик RoboForex Андрій Гойлов у своїх оцінках спирається на те, що Національний банк зможе утримати стабільну ситуацію і має для цього всі ресурси.

"Якщо долар США підбиратиметься до психологічно важливої позначки в 28,00 грн, НБУ буде виходити на торги з продажами. Ресурсів для стримування курсу більш ніж досить", – пояснює Гойлов.

Новинний фон для гривні: що вплине на курс

НБУ зберіг облікову ставку (вартість грошей в економіці) на рівні 6%. Така ставка має забезпечити баланс між досягненням помірної інфляції і стимулюванням економіки. Але в разі негативного впливу коронавірусу на внутрішній попит і ділову активність НБУ буде готовий надати економіці додатковий імпульс.

Мінфін у перший день осені провів найбільше погашення зовнішнього боргу за 2020 рік. Було виплачено 2,1 млрд доларів США. Наступного тижня експерти чекають розміщення короткострокових ОВДП з терміном обігу три місяці, що користуються великою популярністю в банків.

Pixabay Що буде з курсом долара в Україні

На світових ринках індекс долара зміцнився до кошика світових валют на 1,5% від мінімумів травня 2018 року. Чим дорожче американська валюта в світі, тим більше за неї змушені платити й українці.

Регулятор заявив, що очікує прибуття оцінювальної місії Міжнародного валютного фонду до Києва найближчим часом. МВФ раніше схвалив нову програму підтримки України на 18 місяців загальним обсягом у 5 млрд доларів, перший транш у 2,1 млрд країна вже отримала. Другий очікує отримати до кінця року.

Що буде з курсом долара до кінця вересня

"Традиційно восени спостерігаємо плавну девальвацію гривні. Ми бачимо, що курс майже 30 гривень на кінець року – це один із маркерів, спираючись на який президент оцінює ефективність роботи Національного банку. Думаю, що девальвація буде", – розповідає аналітик Єгор Комов.

Правда, щоб штучно підняти курс долара, Нацбанк має активно друкувати гривню (це збільшить попит на валюту) і самостійно скуповувати долари з ринку. Зробити це можна дуже швидко, ось тільки плачевних наслідків після цього не уникнути.

Зараз, незважаючи на глибоку економічну кризу, ні стрибка цін, ні різкого подорожчання долара немає, додає фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Якщо ж надрукувати гривню, кількість грошей в економіці збільшиться, зросте попит на товари та послуги. Але практично відразу ж після цього виростуть ціни.

Як правильно купувати долари

Є три основних правила, як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому разі правильно збирати в тій валюті, в якій витрачатимете гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дасть змогу диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому велику частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

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