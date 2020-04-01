Безробітних стає все більше, зарплати впадуть: що відбувається на ринку праці України під час карантину

Епідемія коронавірусу й карантин сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав і ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних. Скільки неофіційних – невідомо нікому, але припускають приблизно таку ж цифру. Залишилися без роботи й українські трудові мігранти.

Як Україна переживає кризу на ринку праці та що робити простому громадянину, який втратив роботу, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хапаються за будь-які вакансії

Згідно з даними Торгово-промислової палати, понад 600 тисяч підприємців зупинили свою діяльність. Ще десь пів мільйона осіб втратили роботу, де вони працювали неофіційно. Загальна кількість безробітних в Україні перевищила два мільйони людей.

Очікувано, це призвело до того, що українці тепер готові братися за будь-яку роботу. Це підтверджує HR-експертка сайту robota.ua Тетяна Пашкіна. За її словами, люди готові робити що завгодно, лише б отримати якісь гроші. Також вона зазначила, що зросла кількість вакансій у сфері доставки – мабуть, вона стала однією з найпопулярніших послуг під час карантину.

"Ми проводили опитування, як люди працюють в карантині: з 1600 респондентів менш як половина готова працювати віддалено, а 23% перебувають у пошуку. Причому не обов'язково вони безробітні. Але шукають відчайдушно, готові на будь-яку роботу. Готові навіть якось їздити на співбесіди, якщо роботодавець того захоче", – розповіла вона.

Водночас чим більш затяжним виявиться карантин, тим важче доведеться українській економіці. Зокрема, через проблеми експорту металургії та аграрної продукції.

"Чим довший карантин і чим більше він зав'язаний на сусідні держави, тим у більший мінус ми йдемо. У нас є експортери чавуну і чорних металів, аграрії теж сидять не в захваті. Ми, може, не зможемо отримати свіжі iPhone, просто тому що китайські фабрики будуть недоступні", – поділилася Тетяна.

Робити якісь прогнози зараз неможливо – надто швидко все змінюється. На думку експерта, зрозуміло одне: після карантину ринок праці заповнить робоча сила, яка буде хапатися за будь-які можливості, але через якийсь час це припиниться і повернеться до старих позицій.

Українці готові братися за будь-яку роботу

Чи можемо чекати надлишок робочої сили

В якості підтримки в цій ситуації, в Україні на час карантину відмінили семиденний період для пошуку підходящої роботи. Тепер реєструвати безробітних будуть в перший день після подачі заяви в центрі зайнятості; виплати призначать з цього ж дня.

Президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник радить всім, хто залишився без роботи, тут же скористатися цією можливістю.

Серед безробітних величезна кількість заробітчан. І якщо в Україні карантин закінчиться раніше, ніж, наприклад, в Польщі, то вони почнуть займати робочі місця на батьківщині, що може привести до зниження зарплат.

"Після 24 квітня величезна кількість людей, які з'являться на нашому ринку праці, спричинять надлишок робочої сили, що призведе до зменшення зарплат. Або до їх не підвищення", – вважає експерт.

В Україну повернулися тисячі заробітчан - тепер вони шукають роботу тут

Правда, на думку Воскобойника, це ненадовго – як тільки кордону відкриють, вони тут же поїдуть. Мовляв, в Польщі зацікавлені в дешевій робочій силі, так що вони зроблять все, щоб перетягнути українців до себе.

"В Європі ті ж демографічні проблеми, що і в Україні. Відповідно, як тільки ситуація буде стабілізуватися, полякам будуть потрібні українські робочі руки. Однією з ознак цього є те, що Польща дозволить українцям, у яких закінчується трудова віза або підстави по біометричного паспорту , залишитися на період карантину та плюс 30 днів після карантину ", – розповів він.

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