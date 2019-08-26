Долару знайшли заміну: в Банку Англії зробили заяву

Керуючий Банку Англії Марк Карні заявив про доцільність створення за аналогією з Libra цифрового засобу платежу, здатного замінити американський долар як глобальної резервної валюти.

Про це повідомляє Bloomberg, передає forklog. Звертаючись до ФРС в ході виступу на щорічному симпозіумі фінансових лідерів в Джексон-Хоул, Карні заявив: "Поєднання підвищеної економічної невизначеності, явного протекціонізму і побоювань, що в подальшому негативні шоки не зможуть адекватно компенсуватися через обмеження для реалізації політики, посилює дефляційний тиск на глобальну економіку".

Фінансист додав, що центробанкам необхідно приймати не тільки короткострокові заходи зі згладжування негативних наслідків, викликаних глобальними процесами, а й обмірковувати набагато більш кардинальні кроки.

Зокрема, Карні підкреслив, що володіє статусом резервної валюти долар повинен бути замінений цифровим засобом платежу, створеним за аналогією з Libra від Facebook. За словами банкіра, це набагато краще, ніж "дозволити іншій валюті, такий як юань, замінити американську".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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