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Долару знайшли заміну: в Банку Англії зробили заяву

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Керуючий Банку Англії Марк Карні заявив про доцільність створення за аналогією з Libra цифрового засобу платежу, здатного замінити американський долар як глобальної резервної валюти.

Про це повідомляє Bloomberg, передає forklog. Звертаючись до ФРС в ході виступу на щорічному симпозіумі фінансових лідерів в Джексон-Хоул, Карні заявив: "Поєднання підвищеної економічної невизначеності, явного протекціонізму і побоювань, що в подальшому негативні шоки не зможуть адекватно компенсуватися через обмеження для реалізації політики, посилює дефляційний тиск на глобальну економіку".

Долару знайшли заміну: в Банку Англії зробили заяву

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Фінансист додав, що центробанкам необхідно приймати не тільки короткострокові заходи зі згладжування негативних наслідків, викликаних глобальними процесами, а й обмірковувати набагато більш кардинальні кроки.

Зокрема, Карні підкреслив, що володіє статусом резервної валюти долар повинен бути замінений цифровим засобом платежу, створеним за аналогією з Libra від Facebook. За словами банкіра, це набагато краще, ніж "дозволити іншій валюті, такий як юань, замінити американську".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Курс валют
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долар курс валют
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Питон Каа
Питон Каа
Какое смелое заявление. А ведь с этим Марком Карни вполне вероятно скоро может случиться сексуальный скандал... В лучших традициях западного либерализма... И это еще в лучшем случае...
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