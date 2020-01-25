Долар виросте: аналітик розповів, скільки коштуватиме валюта для українців

Курс долара в Україні продовжить плавно рости і вже в перших числах лютого дійде до 24,6 грн/$ (на 10-15 коп./$).

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн", – розповів OBOZREVATEL старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

На минулому тижні долар помітно виріс до гривні на різних сегментах валютного ринку на 0,4-1,5%. Так, офіційний курс виріс з 23,98 грн до 24,33 грн (+ 1,5%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,17/24,20 до 24,27/24,30 (+ 0,4%).

"Примітно, що в четвер міжбанк розійшовся з готівковим ринком. Готівковий долар продовжив своє зростання, а на міжбанку він трохи знизився. Це може свідчити якщо не про закінчення тенденції щодо зростання долара, яка триває вже майже місяць з кінця грудня, то, про її ймовірне уповільнення ", – відзначає Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що гривня "просяде" до 27,72 грн/ $, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

В Україні курс долара за перший тиждень січня знизився на 56 копійок.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram