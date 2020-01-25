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25 січня • оновлено в 16:01
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Долар виросте: аналітик розповів, скільки коштуватиме валюта для українців

2.4т
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Курс долара в Україні продовжить плавно рости і вже в перших числах лютого дійде до 24,6 грн/$ (на 10-15 коп./$).

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн", – розповів OBOZREVATEL старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Долар виросте: аналітик розповів, скільки коштуватиме валюта для українців

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На минулому тижні долар помітно виріс до гривні на різних сегментах валютного ринку на 0,4-1,5%. Так, офіційний курс виріс з 23,98 грн до 24,33 грн (+ 1,5%). Попит / пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,17/24,20 до 24,27/24,30 (+ 0,4%).

"Примітно, що в четвер міжбанк розійшовся з готівковим ринком. Готівковий долар продовжив своє зростання, а на міжбанку він трохи знизився. Це може свідчити якщо не про закінчення тенденції щодо зростання долара, яка триває вже майже місяць з кінця грудня, то, про її ймовірне уповільнення ", – відзначає Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют гривня долар
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