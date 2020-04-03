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3 квітня • оновлено в 09:14
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Долар в Україні значно подешевшав: скільки тепер коштує валюта в банках і обмінниках

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В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні 3 квітня склав 27,59 грн/$. Він знизився на 16 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подешевшав на 24 копійки – до 30,25 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 3 квітня

  • долар – 27,59 грн

  • євро – 30,08 грн

Як повідомила прес-служба НБУ, позитивні новини з Верховної Ради, які наблизили Україну до нової програми співпраці з МВФ, "ймовірно, підбадьорили валютний ринок".

Так, Національний банк вперше з початку коронакрізіса купив валюту на міжбанківському валютному ринку. Обсяг викупленої валюти склав 64 мільйони доларів.

Долар в Україні подешевшав: скільки коштує в банках і обмінниках

Довідка: курс долара почав рости пару тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках курс знизився в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,27 грн/$, а купують по 27,8 грн/$.

Курс в банках

Курс в банках

finance.ua

Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався перекос, що згодом має бути виправлений.

Курс в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27 грн

  • Продаж – 27,57 грн

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках

finance.ua

Євро:

  • Купівля – 29 грн

  • Продаж – 29,83 грн

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках

finance

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 31 березня склав 28,06 грн/$. Він знизився на 12 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 6 копійок – до 30,96 грн.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавируса COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
євро долар курс валют
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