Долар в Україні значно подешевшав: скільки тепер коштує валюта в банках і обмінниках

В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні 3 квітня склав 27,59 грн/$. Він знизився на 16 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подешевшав на 24 копійки – до 30,25 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 3 квітня
долар – 27,59 грн
євро – 30,08 грн
Як повідомила прес-служба НБУ, позитивні новини з Верховної Ради, які наблизили Україну до нової програми співпраці з МВФ, "ймовірно, підбадьорили валютний ринок".
Так, Національний банк вперше з початку коронакрізіса купив валюту на міжбанківському валютному ринку. Обсяг викупленої валюти склав 64 мільйони доларів.
Довідка: курс долара почав рости пару тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.
Курс долара в банках
При цьому в банках курс знизився в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,27 грн/$, а купують по 27,8 грн/$.
Курс в банках
finance.ua
Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався перекос, що згодом має бути виправлений.
Курс в обмінниках
Долар:
Купівля – 27 грн
Продаж – 27,57 грн
Курс долара в обмінниках
finance.ua
Євро:
Купівля – 29 грн
Продаж – 29,83 грн
Курс євро в обмінниках
finance
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 31 березня склав 28,06 грн/$. Він знизився на 12 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 6 копійок – до 30,96 грн.
29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавируса COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.
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