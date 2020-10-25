Долар розвернеться на 180 градусів після виборів: що буде з гривнею

В Україні після першого туру місцевих виборів почнеться плавне зміцнення гривні. Рух долара розгорнеться на 180 градусів, а валюта опуститься до позначки близько 28,2 грн/$.

Детальніше про те, як і чому зміниться вартість американської валюти в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому зміниться вартість валюти

Долар коливається в рамках психологічно прийнятних позначок як для населення, так і для бізнесу. Причин для девальвації немає. "Найближчого тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн", – розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Член Ради Нацбанку Василь Горбаль заявив про те, що ситуація з курсом гривні стабільна і прогнозована, і останнім часом населення не чинило тиску на вартість іноземної валюти.

Приблизно такий самий прогноз OBOZREVATEL озвучив й аналітик RoboForex Андрій Гойлов. За його словами, на вартість валюти впливатимуть такі новини:

на засіданні Правління НБУ з питань монетарної політики було вирішено зберегти облікову ставку на рекордно низькій позначці в 6,0%;

регулятор має намір і далі стимулювати економічне зростання політикою "дешевих грошей";

за 9 місяців 2020 року темпи падіння промислового виробництва до аналогічного періоду 2019 року сповільнилися до 7,0% (у серпні було 7,4%);

Згідно зі звітом МВФ про стан світової економіки за жовтень, по ВВП на душу населення Україна програє таким країнам, як Косово і В'єтнам. "По валютній парі долара/гривня очікую рух у діапазоні 28,22-28,35. Єдина європейська валюта проти гривні відновить зростання до рівня 33,55", – прогнозує Андрій Гойлов.

Іншої думки дотримується аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер. Із початку місяця курс рухається в діапазоні 28,20-28,40 грн за долар. Якихось відчутних приводів для виходу за його межі поки немає. Однак, як каже аналітик, набагато більше причин очікувати нацвалюту біля верхньої, а не нижньої позначки.

"Напруженість на міжнародних майданчиках все ще зберігається. Великі надії покладалися на прийняття нових економічних стимулів у США, але в середу оптимізм інвесторів розсіявся після того, як Дональд Трамп звинуватив демократів у навмисному затягуванні переговорів перед президентськими виборами ... Мабуть, Нацбанк налаштований допомогти уряду досягти поставлених завдань до кінця року, а для цього потрібно плавно знизити курс до закладеного в бюджеті рівня в 29,5 грн за долар. Очікуємо курс біля позначки в 28,30 грн за долар", – впевнений Родлер.

МВФ поліпшив прогноз для України

МВФ поліпшив прогноз для України за валютним курсом і темпами зниження ВВП. На 2025 рік аналітики МВФ очікують курс гривні до долара США на позначці в 28,10 (попередній прогноз – 28,70). Падіння ВВП України очікується на 7,2% (попередній прогноз – 8,2%).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2020 рік – 27,20 грн/долар (попередній прогноз – 30,0 грн/$)

2021 рік – 28,12 грн/долар (попередній прогноз – 28,9 грн/$)

2022 рік – 27,96 грн/долар (попередній прогноз – 28,6 грн/$)

2023 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2024 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2025 рік – 28,10 грн/долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$).

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, курс долара до кінця року в Україні сильно не зміниться, проте можливі певні коливання. За його словами, зараз існує певний девальваційний тренд, однак він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших факторів.

Ключове питання – розміри цих коливань, якщо це коливання плюс-мінус 10%, то це нормально. Міністр підкреслив, що фактор МВФ має найімовірніше технічний характер. Впливає на ситуацію з обмінним курсом експорт-імпорт, приплив валюти в країну, витік валюти з країни, інвестиції. МВФ – це також один із факторів припливу валюти в країну, але це не основний фактор, а лише один із них.