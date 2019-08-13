Долар різко впаде нижче психологічної позначки: аналітик назвав вартість

В Україні курс долара до 17 серпня проб'є психологічну позначку в 25 грн/$, опустившись до позначки 24,8 грн/$ (станом на 13 серпня – 25,2 грн/$).

Про це OBOZREVATEL заявив фінансовий аналітик Вадим Іосуб. "На цьому тижні ми очікуємо продовження зміцнення гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 24,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,8/25,1 грн", – пояснює експерт.

З минулого понеділка офіційний курс долара знизився з 25,54 грн до 25,09 грн (-1,7%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 25,63/25,67 до 25,14/25,16 (-1,9%/- 2,0%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 25,52/25,85 до 25,13/25,44 (-1,5%/- 1,6%).

Причини зміцнення гривні зберігаються незмінними: попит нерезидентів на гривневі держоблігації і високі ціни на продукцію традиційного експорту.

Курс долара в Україні оглядач

Чому дешевшає долар:

Мінфін встановив високі ставки на українські цінні папери – тому інвестори приходять в Україну, продають долари і за гривні купують їх;

позитивні очікування від нової влади в Україні;

досить високі ціни на продукцію, яку українські підприємці продають за кордон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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