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12 грудня • оновлено в 21:50
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Курс долара може пробити черговий рекорд: аналітик спрогнозував вартість гривні

3.4т
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Курс долара в Україні продовжить своє падіння і може досягти позначки в 22 гривень за одиницю валюти.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL висловив економічний експерт Євген Невмержицький. За прогнозами аналітика, нинішній курс в 23,60 грн/$ ще не остаточний і валюта продовжить планомірно падати. До кінця року вона може досягти 22 грн/$, а в 2020 опуститься ще нижче.

"Ми маємо зміну влади в країні, починаючи з травня. І в цей період почав послідовно зміцнюватися курс гривні, всупереч прогнозам економістів. Ця тенденція досить послідовна. Якщо слідувати цій тенденції, то курс може зміцнитися на копійок 80-гривню до кінця року. Він може бути на рівні 22 гривень", - спрогнозував Невмержицький.

Долар може впасти до 22 грн/$

Долар може впасти до 22 грн/$

Відзначимо, що мова йде про курс Національного Банку України, отже, ціна за долар для звичайного українця трохи вища. Наприклад, при нинішньому курсі НБУ в 23,60 грн/$, середня ціна в звичайних банках становить 23,69 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Ексклюзив
Особа
Євген Невмержицький
Місце
Україна
Тег
долар
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Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Храните деньги в гривнях!!! Удивительная страна))) Имея по году почти 7% инфляцию , умудряются укрепить гривну почти на 20%)))
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