Курс долара може пробити черговий рекорд: аналітик спрогнозував вартість гривні

Курс долара в Україні продовжить своє падіння і може досягти позначки в 22 гривень за одиницю валюти.

Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL висловив економічний експерт Євген Невмержицький. За прогнозами аналітика, нинішній курс в 23,60 грн/$ ще не остаточний і валюта продовжить планомірно падати. До кінця року вона може досягти 22 грн/$, а в 2020 опуститься ще нижче.

"Ми маємо зміну влади в країні, починаючи з травня. І в цей період почав послідовно зміцнюватися курс гривні, всупереч прогнозам економістів. Ця тенденція досить послідовна. Якщо слідувати цій тенденції, то курс може зміцнитися на копійок 80-гривню до кінця року. Він може бути на рівні 22 гривень", - спрогнозував Невмержицький.

Долар може впасти до 22 грн/$

Відзначимо, що мова йде про курс Національного Банку України, отже, ціна за долар для звичайного українця трохи вища. Наприклад, при нинішньому курсі НБУ в 23,60 грн/$, середня ціна в звичайних банках становить 23,69 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на позначці 23,60 грн/$. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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