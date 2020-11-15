Долар постраждає через коронавірус: що буде з курсом після оновленого карантину

Курс долара в Україні, як і в усьому світі, найближчим часом залежатиме від ситуації з пандемією. Кількість виявлених випадків зараження впевнено зростає, інвестори бояться втратити гроші.

Аналітики водночас вважають, що посилення карантину може призвести до зниження курсу долара. Про те, як і чому зміниться курс валют найближчого тижня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Долар найближчого тижня буде плавно знижуватися, розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. За його оцінками, готівковий долар у банках може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1 / 28,3 грн.

Ба більше, експерт упевнений, що в майбутньому загострення пандемії, карантин можуть посприяти зміцненню гривні. Мовляв, бізнес сповільниться, попит на валюту знизиться. "У цих умовах, без втручання зовнішніх шоків, до кінця року долар може залишитися поблизу нинішнього рівня, близько 28 грн. Причому до кінця року він навряд чи покине межі діапазону 27,5-28,5 грн", – розповів Іосуб.

В Україні ввели "карантин вихідного дня", тому обсяги особистого споживання знизяться. Що цікаво, з фонду боротьби з COVID-19 безпосередньо сфера охорони здоров'я отримає 14,33 млрд гривень, а на будівництво доріг буде витрачено 33,72 млрд. Всього фонд становить 65,95 млрд гривень. Як не дивно, але обсяг витрат із фонду на дорожню інфраструктуру більш ніж удвічі перевищить витрати на медицину під час другої хвилі коронавірусу.

Сергій Родлер, аналітик ТелеТрейд, нагадав: компанії Pfizer і BioNTech провели успішне випробування високоефективної вакцини від COVID-19. Однак, після нетривалого оптимізму, інвестори поглянули на поточний стан справ більш тверезо. Навіть якщо створення вакцини і завершиться найближчими днями, то буде потрібно час, щоб запустити її в масове виробництво і налагодити логістику.

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин спрогнозував: найближчим часом гривня рухатиметься під впливом різноспрямованих факторів у діапазоні 28,1-28,25 гривень за долар.

"З огляду на дані про нових заражених коронавірусом в Україні, які перевищили 11750 осіб на добу, стає очевидно, що країна може в будь-який момент піти на жорсткий карантин, і зараз усе залежить від політичної волі і протистояння бізнесу", – зазначив експерт.

По суті, валютний ринок намагається визначити як адаптивний карантин і карантин вихідного дня вплинуть на споживчий ринок і попит на імпорт. Оскільки на вихідні дні припадає понад 50% виручки непродуктових рітейлерів і сектора роздрібних послуг, очевидно, що попит впаде. А значить – відвалиться частина імпортерів, що може знизити тиск на курс.

Аналітики відзначають: незважаючи на значні коливання курсу, заробити на таких перегонах буде вкрай складно. Навіть досвідчені гравці не можуть передбачити, як буде змінюватися курс, і заробити на цьому.

Правильний варіант: намагатися зберегти свої заощадження. Купувати валюту краще щомісяця, рівними порціями. А продавати також у разі потреби.

Якщо ви в майбутньому плануєте зробити покупку, вартість якої залежить від курсу долара (наприклад, придбати автомобіль, нерухомість або імпортний товар), то відкладати на неї краще в валюті.

До речі, також в Україні з моменту, як Нацбанк перестав встановлювати вартість долара, спостерігаються сезонні коливання. Наприклад, влітку, коли імпортні виручки аграріїв зростають, курс долара знижується. А з початком опалювального сезону, коли зростають витрати на закупівлю газу за кордоном, курс долара навпаки – зростає.