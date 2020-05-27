Тисячі помилкових тестів на COVID-19 і підтасована статистика: у Дніпрі розгорівся гучний скандал. Ексклюзив

У МОЗ упевнені, що причин для перевірки інших лабораторних центрів країни немає

У Дніпропетровській області розгорівся скандал через надання обласним лабораторним центром недостовірних даних про кількість позитивних ПЛР-тестів на коронавірус.

Як наслідок, за результатами комісії МОЗ було звільнено голову лабораторії, а 13 тисяч досліджень поставлено під сумнів.

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Тисячі підроблених результатів

Одним із тих, хто повідомив про численні порушення центру, був народний депутат від фракції "Слуга народу" Кирило Нестеренко.

За його словами, протягом двох днів лабораторний центр поставив позитивний результат приблизно 30 працівникам ОДА, облради та народним депутатам, зокрема й йому самому. Чиновники не повірили та звернулися до іншої лабораторії, двічі здали повторні аналізи і отримали негативні тести.

В обласній лабораторії Дніпра фальсифікували результати тестів на коронавірус

Пізніше було встановлено, що аналізи підроблено навмисне.

"Джерелом цієї інформації є особисто я, який від початку й до кінця був присутній під час роботи комісії в середині лабораторії, власними очима бачив, у яких документах робилися підробки, чув пояснення людини, яка визнала, що вона їх зробила. І багато іншого", – заявив він .

Крім того, під сумнів результати ПЛР-аналізів, які проводить Обласний лабораторний центр, поставив і глава Дніпропетровської облради Святослав Олійник.

"Дані ПЛР-досліджень на коронавірус потрібно перевіряти. Багато речей не збігаються. Зокрема й кількість хворих і тих, хто одужав. Сьогодні в багатьох людей із підтвердженою хворобою немає ніяких симптомів. Навіть із тих, хто зараз у лікарнях: 36% госпіталізованих почувають себе добре. Шляхом виявлення антитіл до коронавірусу в крові можливо встановити, хто з підтверджених на сьогодні реально хворів COVID, а хто ні. Для цього потрібно додатково обладнати лабораторію, і ми зараз цим займаємося", – розповів він, зазначивши, що ситуація з неправдивими даними з тестів має місце і в інших областях країни.

Керівництво лабораторного центру звинувачували в тривалих затримках результатів ПЛР-тестів

Крім того, керівництво лабараторного центру звинувачували в тривалих затримках результатів ПЛР-тестів.

На повідомлення відреагували в Міністерстві охорони здоров'я, створивши спеціальну комісію, яка провела перевірку. Було встановлено, що керівник центру Олександр Штепа спотворював результати тестів на коронавірус і надавав неправдиві дані.

За фактом можливого підроблення ПЛР-досліджень поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження.

Посадових осіб лабораторного центру підозрюють у зловживанні службовим становищем задля отримання неправомірної вигоди юридичними особами – постачальниками лікарських засобів, медичного обладнання тощо. Крім того, згідно з матеріалами вони могли діяти всупереч інтересам служби, надавати неправдиву інформацію щодо стану захворюваності в регіоні в нинішньому році, що призвело до зайвих витрат обласного бюджету й викликало важкі наслідки. Ведеться розслідування.

За фактом можливого підроблення ПЛР-досліджень поліція відкрила кримінальне провадження Telegram-канал Кирила Нестеренко

У результаті рішенням МОЗ глава лабцентру Штепа був звільнений. Як повідомляє Дніпропетровська облрада, 23 і 24 травня робота з тестування населення регіону відновилася – було проведено близько 1000 тестів, з яких 10 виявилися позитивними.

Призначено повторний огляд

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА, комісія МОЗ встановила порушення технології й недотримання правильної процедури ПЛР-тестів. Були хибнопозитивні й помилково негативні результати. Навіть частина реагентів залишилася невикористаною.

Крім того, комісія також підтвердила, що деякі результати були сфальсифіковані, частина з яких стосувалася посадових осіб облради. Олійник припускає, що ця ситуація має політичні мотиви.

Як повідомили OBOZREVATEL у Міністерстві охорони здоров'я, порушення були виявлені тільки за один день лабораторних досліджень, в результаті отримані результати не можуть бути визнані валідними.

"Відповідно до вимог інструкції до тест-системи результати повинні вважатися недійсними, що вимагає проведення повторного дослідження. Повторні дослідження в Дніпропетровському лабораторному центрі проведені не були", – повідомили в пресслужбі.

Неточні результати тестів відправлені на повторну перевірку

Нині зразки, які були досліджені з порушенням, передані в національну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я для повторного огляду.

МОЗ уже надало рекомендації для усунення порушень, а також заявило про проведення наради з усіма керівниками лабораторних центрів, щоб помилки не з'являлися в інших лабораторіях.

"Найближчим часом ми знову будемо перевіряти ще раз, як були виконані наші рекомендації", – повідомив в ефірі ObozTV головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко МОЗ України

Чи варто перевіряти інші лабораторії в Україні

У пресслужбі МОЗ також запевнили, що у всіх лабораторіях працюють механізми контролю якості, які забезпечують належний рівень поточної роботи. Якщо ж будуть надходити сигнали про проблеми в лабораторіях, відомство буде оперативно реагувати й перевіряти ситуацію.

"Зараз підстав говорити, що в інших областях недостовірні дані щодо ПЛР-тестування, немає", – повідомили у відомстві.

Водночас порушення алгоритму перевірок викликає багато питань. За словами молекулярної біологині Оксани Півень, кваліфіковані фахівці не могли б допустити таких помилок, на відповідних спеціальностях студентів вчать не просто бездумно слідувати інструкції, а повністю розбиратися й розуміти хімію й фізику цього процесу.

"Студент, який закінчує університет за спеціальністю "Молекулярна біологія, генетика і біохімія", цілком може пройти додаткове навчання й виконувати таку роботу. Якщо раніше ці лабораторії проводили аналогічні дослідження, тестування інших вірусних захворювань, вони повинні були знати, як це працює. Є певні нюанси роботи з різними тест-системами, але до них завжди додається інструкція, згідно з якою повинні проводитися аналізи. Люди, які мають відповідну освіту й досвід роботи, цілком мають упоратися з таким завданням", – сказала біологиня в коментарі OBOZREVATEL.

Ситуацію, яка склалася в обласній лабораторії, можна пояснити або поганою організацією роботи, або на роботу взяли співробітників без відповідної освіти. Півень зазначає, що в країні не вистачає кваліфікованих молекулярних біологів і генетиків, тому проблема з персоналом лабораторій може бути і в інших центрах.

"Особливо в провінційних містах така ситуація, безумовно, може бути. Важко знайти людей необхідної кваліфікації, тут зараз відчутний кадровий голод, тому що природничі спеціальності у нас не популярні, мало студентів у нас опановують таку спеціальність, а ті, хто і отримує, йдуть працювати в приватні компанії", – пояснює Півень.

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