Як дніпряни живуть за кордоном під час епідемії коронавірусу. Японія

Багато жителів Дніпра не встигли повернутися в Україну під час епідемії коронавірусу, інші – залишилися на заробітках або ж давно проживають в інших країнах.

OBOZREVATEL підготував для вас серію матеріалів, в яких дніпряни, які залишилися за кордоном під час карантину, ексклюзивно розкажуть про ситуаціях в своїх країнах.

Коронавірус в Японії: як живеться дніпрянам

Згідно з даними останньої доби, в Японії зареєстровано понад 2700 інфікованих COVID-19 і 69 жертв вірусу.

Зараз Японія знаходиться на межі введення надзвичайного стану, адже рівень поширення коронавірусної інфекції продовжує підвищуватися.

1 квітня Японія посилила правила в'їзду: так, Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що країна розширила коло держав, громадянам яких буде тимчасово закритий в'їзд в країну в зв'язку з пандемією. Також всі, хто в'їжджає в країну, повинні будуть пройти 14-денний добровільний карантин.

Дніпрянин Олександр Добарін вже два роки живе в місті Хіросіма – це сучасне місто, яке знаходиться на найбільшому острові Японського архіпелагу Хонсю.

За словами Олександра, японці досить спокійно ставляться до світового спалаху коронавірусу. Паралельно всі жителі Хіросіми в обов'язковому порядку носять медичні маски на вулицях (як акцентував дніпрянин, в Японії це звично в будь-який час) і миють руки. Антисептики в країні також використовують завжди, навіть без карантину і спалаху вірусу.

Коронавірус в Японії поширюється дуже повільно з простої причини: японці – завзяті мізофоби. Це означає, що боязнь мікробів, бактерій, бруду та інфекцій для них звичайна справа. Так, дотримання дистанції в більш ніж 1 метр і наявність маски з антисептиком у японця швидше норма, ніж виняток. Саме з цієї причини COVID-19, який почав розповсюджуватися в Японії ще в середині січня 2020 року, не забрав величезну кількість життів. Особиста безпека для кожного японця – найважливіший аспект.

"Дефіциту продуктів харчування і туалетного паперу в Японії немає. У звичайному порядку – повні полиці і піддони з продукцією у всіх супермаркетах, стандартні ціни, відсутність черг. Для японців все йде своєю чергою, змін немає".

У перші дні японці розкуповували туалетний папір, але тепер дефіциту немає

Життя в японських містах не змінилася з приходом коронавірусу

У супермаркетах і продуктових магазинах досить їжі і непродовольчих товарів

Як акцентує Олександр Добарін, з полиць магазинів швидко пропадають тільки медичні одноразові маски:

"Немає тільки масок і спирту для рук. Різноманітні антибактеріальні гелі та мило можна купити в будь-якому магазині за доступною ціною. В перші дні, коли у всіх новинах говорили тільки про коронавірус, був дефіцит туалетного паперу – його розкуповували з величезною швидкістю. Це тривало не більше двох днів, зараз папір в достатку ".

Обмеження в Японії все ж є: так, в країні під час вірусу закритий доступ до деяких пам'яток. На сьогодні країна живе в звичному для себе режимі.

"Поки ми всі працюємо як завжди, транспорт по місту курсує без змін. Школи, звичайно ж, закриті. У будинках ніхто не сидить, всі займаються своїми справами. Залишається чекати, що зроблять влади країни найближчим часом. Можливо, введуть аналогічні обмеження, як і в Дніпрі. Але це нікого не здивує, адже здоров'я і безпека – на першому місці ".

Поки Хіросіма живе в звичайному ритмі

Весняне місто Хіросіма

Квітуча Японія очима дніпрянина

Жителі міста гуляють у Японського моря без обмежень

Життя протікає так само, як і завжди

Влада Японії практикує певну тактику при боротьбі з вірусом: так, заборони і примусовий карантин вводять тільки тоді, коли інфекцію вже неможливо стримати.

Головна особливість японського методу боротьби з інфекцією полягає в тому, що тест на новий коронавірус вільно пройти в країні не можна – людей з температурою вище 37,5, кашлем і нежитем закликають не менше чотирьох днів сидіти вдома. Для літніх людей цей термін скорочено до двох днів. Якщо симптоми не зникають – потрібно зателефонувати в один із спеціальних центрів і пройти заочну співбесіду.

Японці завжди дуже уважні до свого здоров'я Pinterest

Для жителів Японії особиста безпека на першому місці Pinterest

Маски на обличчях - звична справа в будь-який день Bloomberg

Коронавірус в Японії не викликає паніку Bloomberg

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як дніпряни живуть за кордоном під час епідемії коронавірусу в Польщі, Франції та Німеччині.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram