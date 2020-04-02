Головна Новини
2 квітня • оновлено в 19:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Дніпро в деталях

Яна Коваль

Як дніпряни живуть за кордоном під час епідемії коронавірусу. Японія

710
Читати матеріал російською

Багато жителів Дніпра не встигли повернутися в Україну під час епідемії коронавірусу, інші – залишилися на заробітках або ж давно проживають в інших країнах.

OBOZREVATEL підготував для вас серію матеріалів, в яких дніпряни, які залишилися за кордоном під час карантину, ексклюзивно розкажуть про ситуаціях в своїх країнах.

Коронавірус в Японії: як живеться дніпрянам

Коронавірус в Японії: як живеться дніпрянам

Згідно з даними останньої доби, в Японії зареєстровано понад 2700 інфікованих COVID-19 і 69 жертв вірусу.

Зараз Японія знаходиться на межі введення надзвичайного стану, адже рівень поширення коронавірусної інфекції продовжує підвищуватися.

1 квітня Японія посилила правила в'їзду: так, Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що країна розширила коло держав, громадянам яких буде тимчасово закритий в'їзд в країну в зв'язку з пандемією. Також всі, хто в'їжджає в країну, повинні будуть пройти 14-денний добровільний карантин.

Дніпрянин Олександр Добарін вже два роки живе в місті Хіросіма – це сучасне місто, яке знаходиться на найбільшому острові Японського архіпелагу Хонсю.

За словами Олександра, японці досить спокійно ставляться до світового спалаху коронавірусу. Паралельно всі жителі Хіросіми в обов'язковому порядку носять медичні маски на вулицях (як акцентував дніпрянин, в Японії це звично в будь-який час) і миють руки. Антисептики в країні також використовують завжди, навіть без карантину і спалаху вірусу.

Коронавірус в Японії поширюється дуже повільно з простої причини: японці – завзяті мізофоби. Це означає, що боязнь мікробів, бактерій, бруду та інфекцій для них звичайна справа. Так, дотримання дистанції в більш ніж 1 метр і наявність маски з антисептиком у японця швидше норма, ніж виняток. Саме з цієї причини COVID-19, який почав розповсюджуватися в Японії ще в середині січня 2020 року, не забрав величезну кількість життів. Особиста безпека для кожного японця – найважливіший аспект.

"Дефіциту продуктів харчування і туалетного паперу в Японії немає. У звичайному порядку – повні полиці і піддони з продукцією у всіх супермаркетах, стандартні ціни, відсутність черг. Для японців все йде своєю чергою, змін немає".
У перші дні японці розкуповували туалетний папір, але тепер дефіциту немає

У перші дні японці розкуповували туалетний папір, але тепер дефіциту немає

Життя в японських містах не змінилася з приходом коронавірусу

Життя в японських містах не змінилася з приходом коронавірусу

У супермаркетах і продуктових магазинах досить їжі і непродовольчих товарів

У супермаркетах і продуктових магазинах досить їжі і непродовольчих товарів

Як акцентує Олександр Добарін, з полиць магазинів швидко пропадають тільки медичні одноразові маски:

"Немає тільки масок і спирту для рук. Різноманітні антибактеріальні гелі та мило можна купити в будь-якому магазині за доступною ціною. В перші дні, коли у всіх новинах говорили тільки про коронавірус, був дефіцит туалетного паперу – його розкуповували з величезною швидкістю. Це тривало не більше двох днів, зараз папір в достатку ".

Обмеження в Японії все ж є: так, в країні під час вірусу закритий доступ до деяких пам'яток. На сьогодні країна живе в звичному для себе режимі.

"Поки ми всі працюємо як завжди, транспорт по місту курсує без змін. Школи, звичайно ж, закриті. У будинках ніхто не сидить, всі займаються своїми справами. Залишається чекати, що зроблять влади країни найближчим часом. Можливо, введуть аналогічні обмеження, як і в Дніпрі. Але це нікого не здивує, адже здоров'я і безпека – на першому місці ".
Поки Хіросіма живе в звичайному ритмі

Поки Хіросіма живе в звичайному ритмі

Весняне місто Хіросіма

Весняне місто Хіросіма

Квітуча Японія очима дніпрянина

Квітуча Японія очима дніпрянина

Жителі міста гуляють у Японського моря без обмежень

Жителі міста гуляють у Японського моря без обмежень

Життя протікає так само, як і завжди

Життя протікає так само, як і завжди

Влада Японії практикує певну тактику при боротьбі з вірусом: так, заборони і примусовий карантин вводять тільки тоді, коли інфекцію вже неможливо стримати.

Головна особливість японського методу боротьби з інфекцією полягає в тому, що тест на новий коронавірус вільно пройти в країні не можна – людей з температурою вище 37,5, кашлем і нежитем закликають не менше чотирьох днів сидіти вдома. Для літніх людей цей термін скорочено до двох днів. Якщо симптоми не зникають – потрібно зателефонувати в один із спеціальних центрів і пройти заочну співбесіду.

Японці завжди дуже уважні до свого здоров'я

Японці завжди дуже уважні до свого здоров'я

Pinterest

Для жителів Японії особиста безпека на першому місці

Для жителів Японії особиста безпека на першому місці

Pinterest

Маски на обличчях - звична справа в будь-який день

Маски на обличчях - звична справа в будь-який день

Bloomberg

Коронавірус в Японії не викликає паніку

Коронавірус в Японії не викликає паніку

Bloomberg

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як дніпряни живуть за кордоном під час епідемії коронавірусу в Польщі, Франції та Німеччині.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яна Коваль
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Теги
дефіцит медицина новини вірус карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Дніпро в деталях

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

  • У всьому світі захворіли понад 950 тисяч осіб, з яких померли понад 48 тисяч.

  • У Китаї знову ввели карантин через другу хвилю коронавірусу.

  • МОЗ звернувся до українців старше 50-ти років з попередженням через пандемію коронавірусу.

  • Інфекціоніст попередила, що коронавірус різко прискорився в Україні.

  • Іспанія побила антирекорд за кількістю загиблих через COVID-19: майже тисяча за добу.

Новини

Топпублікації

Топблоги