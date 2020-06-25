Від масок до дистанції: чи дотримуються безпеки жителі Дніпра в транспорті

У Дніпрі та всій Україні посилився контроль за дотриманням карантинних обмежень. Вся справа в тому, що кількість хворих почала зростати.

Незважаючи на це, багато жителів Дніпра досить несерйозно ставляться до пандемії. Про те, чи дотримуються городяни правил соціальної дистанції і захисту під час поїздок в транспорті міста – розповість OBOZREVATEL.

Скільки хворих в Дніпрі

За даними на 25 червня, в Дніпрі зафіксовано майже півтисячі випадків зараження вірусом:

"За минулу добу за медичною допомогою з ознаками ГРВІ звернулися 63 людини. Станом на 25 червня, в місті зафіксовано 498 лабораторно підтверджених випадків захворювань на COVID-19. 378 осіб одужали. 8 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження ", – повідомила медичний директор Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги № 5 Олена Олексенко.

Незважаючи на те, що державна і місцева влада просять городян бути уважнішими до свого здоров'я і дотримуватися заходів безпеки, поки це необхідно – дніпряни "втомилися" від масочного режиму і постійних обмежень.

Чи дотримуються жителі Дніпра карантинні обмеження

Як розповів старший інспектор прес-служби Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, старший лейтенант Павло Карманов, патрульна поліція Дніпра часто проводить профілактичні бесіди і виїжджає на рейди, щоб донести до городян всю серйозність ситуації:

"Під час патрулювання поліцейські часто виявляють порушників карантинних заходів. Варто нагадати, що від вас залежить не тільки ваше здоров'я, а й життя оточуючих людей. Крім того, може бути виписаний штраф згідно зі статтею 44-3 КУпАП – порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних , санітарно-протиепідемічних правил і норм. Штрафи за порушення карантину складають від 17 до 34 тисяч гривень для громадян та від 34 до 170 тисяч гривень для посадових осіб ".

У великих автобусах ще є шанс дотримуватися соціальної дистанції

Стоячи в черзі, дніпряни не використовують маски

Деякі не знімають маску, поки знаходяться на вулиці

Літо - не привід нехтувати здоров'ям

Чи дотримуються карантинних правил в громадському транспорті Дніпра

Сьогодні Дніпро живе практично звичними для себе життям і ритмом. На вході в трамвай, тролейбус або маршрутку водії звертають увагу на наявність захисної маски, а ось одноразовими рукавичками користуються практично одні пенсіонери.

З центру неможливо виїхати стоячи

У трамваї дніпряни дотримуються маскового режиму

Маски або респіратори в транспорті є у дітей і людей похилого віку, а ось молодь і покоління середнього віку дотримуються правил рідше. Багато людей знімають маски, коли проходять повз водія транспорту, інші – спускають захисні засоби до підборіддя:

"Вчора я намагався виїхати з центру на житловий масив Парус, зайшов в 121 маршрутку. Була година пік, всі місця зайняті, тому водій попросив мене вийти з транспортного засобу. "Брати стоячих" відмовився, оперуючи тим, що штрафують", – розповів житель Дніпра Ілля.

Якщо їхати не в годину пік - салони вільні

Не забувайте, що за відсутність засобів захисту вас можуть оштрафувати

Безпека - понад усе

Але не всі водії так сумлінно ставляться до безпеки пасажирів:

"З центру пасажирів стоячи не беруть, але як тільки водій від'їжджає від кінцевої – може забити повний вагон. Вчора тільки їхав на першому трамваї, людей було дуже багато. Спека, всі в масках, товпляться і злі", – поділився дніпрянин Олексій.

Поки Україна не виходить з карантину

Водії стежать за наявністю масок

При вході розміщені оголошення

До слова, пасажири трамваїв більш відповідально ставляться до безпеки: практично всі, хто знаходився в вагоні, були в медичних масках. Що стосується дистанції – її складно дотримуватися, особливо в стандартних "спринтерах". Все, що залишається – убезпечити себе масками і антисептичними засобами.

У маршрутках мало людей

Жителям міста спекотно в засобах захисту

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